Lukijalta: Työnseisaus on merkki toimivasta demokratiasta

Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Mattilan mielestä 2. 2. alkava lakkoilu on väärin ajoitettu. ”Olisihan sen voinut tehdä lauantaina”, hän mainitsee Kauppalehdessä 31.1.



Pitää muistaa, että poliittiset lakot kohdistuvat jo periaatteessa hallituksen epäoikeudenmukaista politiikkaa vastaan, ne ovat täysin sallittuja myös työrauhan aikana. Eikä kyseessä ole vain suomalainen oivallus, lakot ovat eri variaatioin sallittuja Euroopassa.



On totta, että lakot aiheuttavat sivullisille ja asianosaisille haittoja, mutta elinkeinoelämälle aiheutuvaa haittaa liioitellaan, yksi päivä on nokkelasti otettavissa kiinni. Ei lakolla pelkästään ole lakia tarkoitus kritisoida, mutta kylläkin sen epäoikeudenmukaiseksi koettua sisältöä. Poliittiset lakot loppuvat, jos hallitus tekee inhimillisiä lakeja. Hallitus on hutiloinut usein.



Kuka tässä nyt työttömien aktivointia sinänsä kritisoi? Ei kukaan. Työttömät ansaitsevat vain yhdenvertaisen kohtelun muiden kansalaisten kanssa, he haluavat sopimuksiin sidotun toimeentulon, heitä ei tule kaikkia niputtaa samaan kasaan. Suomessa on tärkeää sopimusten pitäminen. Aktiivimallin vaatimustaso ei kaikille sovellu – siitä on kyse. Hallitukselle jokainen työtön on potentiaalinen huijari.



Lakkoilut ja työnseisautus on tässä tapauksessa demokraattinen keino yrittää kaataa aktiivimalli. Maassamme vietetään sadan vuoden takaisten tapahtumien muistovuotta. On oikein että tällä kertaa heikompien asiaa ajetaan rauhanomaisin keinoin. Hiljan itse oikeuskansleri mainitsi, että hallituksen on seurattava aktiivimallin riskejä. Hän vaati myös hallituksen päätöksille tiukempaa valvontaa.



Markus Malmi, Lappeenranta