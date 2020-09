Lukijalta: Tehdään Kisapuistosta oikea urheilukeskus

Lappeenrannan Kisapuisto on muodostunut olemassolonsa aikana kiekko- ja jääurheilukansan henkiseksi keskukseksi ja sellaisena sen haluaisin jatkuvan. Eli tehdään Kisapuistosta tulevaisuudessa todellinen urheilukeskus Lappenrantaan.

No, miten se tapahtuu? Se tapahtuu siten, että puretaan vanha jäähalli pois, koska sen kunnostaminen ei ole millään argumenteilla järkevää ja maksaa suhteellisesti paljon. Rakennetaan uusi jäähalli, jonka katsomokapasiteetti on 4 000–6 000 henkeä. Tehdään hallista sellainen, että se on vähällä vaivalla muunneltavissa erilaisille tapahtumille, kuten koiranäyttelyille, konserteille ja messutapahtumille.

Kisapuisto ei ole myöskään kohtuuttoman kaukana kaupungin keskustasta. Kaiketi, ja joka tapauksessa suurin osa tapahtumien katsojista ajelee sinne vastaisuudessakin henkilöautoilla. Lisäksi joukkoliikennettä on mahdollista kehittää, koska se toimii nytkin omalla tavallaan.

Uuden jäähallin suunnittelussa huomioidaan tulevaisuus esimerkiksi siten, että iso tekojää voidaan kattaa, palloiluhalli rakentaa sekä visioida hiihtoputkikin alueelle.

Muut käyttäjät kuin SaiPa ovat myös isossa roolissa jäähallihankkeessa. Tulisikin huomioida joustava logistiikka joka helpottaa ja sujuvoittaa käytännön asioita. Sillä jos jäähallit ovat erillään, ovat siirtymiset kahden alueen välillä hankalia. Jo pelkästään varusteet ja muu huolto tulee hankalaksi varsinkin junioreille.

Kolmen jäähallin ja kahden tekojään huolto ja muu toiminta olisi kustannustehokkainta Kisapuistossa, jossa saman katon alla on koneisto ja henkilöstö.

Jos mietitään pelkästään SaiPaa, niin se on merkittävä instituutio Lappeenrannassa. SaiPa kokoaa ja vetää saman katon alle kiekkokauden aikana 2 500–4 000 katsojämäärän kerran viikossa ja välillä kahdestikin. Näillä näkökulmilla tuleekin tehdä sellaiset päätökset ja toteuttaa hankkeet, jotka toimivat vielä 20 vuoden kuluttuakin. Tämä on SaiPalle ja Lappeenrannalle tärkeää jo sen imagosyistä.

Esimerkkinä voidaan ottaa Kisapuiston pysäköinti, joka toimii jo nyt ja ehdotetulla suunnitelmalla tulee toimimaan vielä paremmin. Veikkaan, että keskustan hallille menijällä olisi joka otteluiltana edessä oma pysäköintiongelmansa ja sen purkaminen.

Hankkeiden hintoihin en voi sanoa tässä vaiheessa mitään faktaa, koska ilmassa lentelee monenlaista laskelmaa ammatti-ihmistenkin ilmoituksina.

Keijo Martikainen

Lappeenranta