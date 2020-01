Lukijalta: Mistä syntyvät lentotoiminnan tulot?

Ei ole ensimmäinen, eikä viimeinen kerta, kun lentotoiminnan kannattavuus puhuttaa tavallista kaupunkilaista Lappeenrannassa. Avustusta sieltä ja tukea täältä, maksetaan sitä muttei tätä, pyydetään anteeksi, kun ei pysty velvoitteita täyttämään on tämän lentokenttäsäätiön tilanne nyt. Asia näyttää hyvin sekavalta ulospäin. Tulevat vuodet ei tunnu olevan sen paremmalla tolalla.

Kerrotaan matkustajamääristä ja niistä tavoitteista mihin pyritään. Lappeenrantaan ja sen ympäristöön jää matkailutuloja kymmenien miljoonien edestä? Näin Taloustutkimus Oy väittää. Onko tutkimus julkinen ja kuka sen teetti, mistä sen löytää?

Jos lentomatkustajista on suomalaisia ja venäläisiä suurin osa niin ei tänne jää kuin parkkimaksut? Voiko säätiö avata matkustajien kansalaisuudet vai kuka ne tietää? Jos me saadaan tänne 150 000 keskieurooppalaista niin on asia toinen, he tulevat tänne, ovat viikon, lähtevät pois, niin tuloja jää paikkakunnalle sen ymmärtää ”erkkikin”.

Tällä hetkellä katukuvassa ei ole näkynyt suuria turistiryhmiä, vain muutama harhaileva ryhmä satamassa kävelyllä. Voiko säätiö vääntää rautalangasta mistä ne tulot syntyy? Lehdissä puhutaan verotuloista, palvelumaksuista, oheistuloista, ravintolatuloista, parkkimaksuista ja markkinointituloista jotka nyt eivät ole toteutuneet?

Onko olemassa selvitystä miten tulot jakautuu jos ostan lennon ja kävelen koneeseen, käyn Euroopassa ja tulen takaisin? Paljonko saa säätiö, lentoyhtiö, matkan myyjä vai miten ne eurot jakautuu? Paljonko siitä saadaan, kun kone tänne laskeutuu?

Kuka tai mikä taho vastaa Lappeenrannan ja sen ympäristön matkailusta joka palvelee lentoturismia. Joku perustahan tähän toimintaan pitää olla? Kai päättäjät saa kunnon selvityksen miten kentän pitäisi toimia ja olla kannattava vai tehdäänkö päätökset vain pelkkien toiveiden perusteella? Varmaan ei tilannetta helpota tämä viimeinen tieto, että Pietariin voidaan lentää Euroopasta myös halpalentoyhtiöillä?

Se että toiminta pyörii verovaroin, me maksajat ollaan omistajia ja kaupunginhallitus/valtuusto toimii omistajaohjaajana miten asiat hoidetaan. Jos toiminta ei pysy järkevyyden rajoissa niin ensi vaaleissa vaihtuu omistajaohjaus!?

Kentän menettäminen olisi todella sääli meille kaikille, sillä onhan se iso status Lappeenrannalle ja ilmailulle Kaakkois-Suomessa.

Kari Lappalainen,

Lappeenranta