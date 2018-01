Lukijalta: Parasta vaan totutella säihin

Teiden huonoa kunnossapitoa on turha puolustella. Ilmastonmuutos tuo mukanaan myös ei toivottuja asioita. Meilläkin on totuttava siihen, että talvet ovat leudompia kuin ennen ja teiden kunnossapito antaa haasteita. Haasteisiin on vaan vastattava.

Kaupungin kadut ovat olleet luvattoman huonossa kunnossa ja pelti on kolissut ja luita mennyt poikki.

Kyse on ennenkaikkea turvallisuudesta,ei säästöistä, tämä pitäisi jo ymmärtää.



Riitta Kärmeniemi, Lappeenranta