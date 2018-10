Lukijalta: Mitä muuta Jani Toivolan taksirahoilla olisi saatu aikaan?

Kansanedustajat jaksavat jatkuvasti yllättää, siis negatiivisesti. Viimeinen tapaus oli 22 000 euron laskukasa taksinkäytöstä.

Helposti viehtyy ajattelemaan, mitä tuolla euromäärällä olisi saatu aikaan esimerkiksi köyhän perheen elämässä. Mutta taitaa olla niin, että taksin kyydissä tuollaiset ajatukset eivät pääse matkaan mukaan.

Monenlaista on ollut. On asuttu saunassa, on ollut jalasmökkiä, on oltu asuvinaan jossakin, missä ei ole asuttu. Kekseliäisyyttä on montaa lajia.

Muutakin tukistettavaa olisi, mutta riittäköön tältä erää.

Seppo Häkkinen, Taipalsaari