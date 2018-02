Lukijalta: Ihanko oikeasti Suomen paras kaupunkikeskusta?

Saimme lukea (ES 15.2.), että Lappeenrannan kaupunkikeskusta on valittu vuoden 2018 parhaaksi. Valinnan teki valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskustat -yhdistys. Palkinnossa ja sen tuuletuksessa ei ole mitään järkeä.



Kauppakeskus Gallerian Kauppakadun puolella on harmaa tiilimuuri. Rakenteena kauppakeskus kääntyy sisäänpäin. Näkymä etelästä on kuin taannoista neuvostoarkkitehtuuria. Mokomaa mainosvalopäätyä ei olisi saanut pystyttää näin lähelle sankarihautausmaata.



Rakennusoikeuden maksimointi katkaisi perinteisen reitin ja näkymän Pieneltä Kirkkokadulta kohti Kaupunginlahden rantaa.



Kauppakeskus Iso-Kristiinan laajennuksesta tehtiin liian suuri. Yhteistä avointa tilaa siirtyi kaduilta ja aukioilta rakennuksen sisään. Myös sen sijainti on huono hajauttaessaan kaupunkimme keskustaa.



Citylle on noussut liian korkeaa. Tyly on alimpien kerrosten ruskea lasipinta. Oleksin ja Koulukadun kulmaan 1980-luvulla rakennetun sopivan kokoisen pankkitalon paikalle on jo hyväksytty kahdeksan kerrosta salliva kaava. Melkoisia maisemavaurioita ovat ja tulevat olemaan.



Ydinkeskustan useimpien uudisrakennusten kadunvieren ensimmäinen kerros ei sovi ydinkeskustan alueelle. Pitäisi olla näyteikkunoita ja ovia kauppoihin. Jos haluaa taatusti pahoittaa mielensä, kannattaa käydä katsomassa Sammonkadun näkymiä.



Pari vuotta sitten kaupunki visioi Kauppatorin rakentamista lähes umpeen. Torin, kauppahallin ja vetykioskien pelastamiseen tarvittiin melkoinen kansalaisliike.



Valtakadun varren ja Marian aukion vieren parhailla paikoilla on jo pitkään ollut tyhjiä liikehuoneistoja. Tyhjää on myös pienissä kauppakeskuksissa. Iso-Kristiinan laajennus selittää asiaa. Muutama liike on siirtynyt sinne suuremman logiikassa; samoin osa meistä kuluttajista Itse haluan käydä Kauppakadun ja Valtakadun kivijalkakaupoissa. Toki asioin niin sanotuissa automarketeissa. Se on kyllä enemmän välttämättömyys kuin elämys.



Vaan mistä Lappeenrannan kaupunkikeskustan hypettäminen on peräisin? Katsoin hakukoneelta. Palkinnon myöntäneeseen yhdistykseen kuuluvat muun muassa Iso-Kristiinan omistava pörssiyhtiö Citycon, tänne paljon rakentaneet NCC ja YIT sekä paljon suunnitellut arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy.



Näin se etenee hyvä veli -verkostossa.



Jarmo Nieminen, Lappeenranta