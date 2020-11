Lukijalta: Miksi Lappeenrannan lentokenttää ei voisi jättää Korpikenttä statuksen alle?

Lappeenrannan kenttää hallinnoiva taho aikoo sulkea kentän kaikelta lentotoiminnalta. Se antaa huonoa viestiä maailmalle, kun kuitenkin keväällä on tarkoitus avata kenttä taas niin reitti- kuin muullekin lentotoiminnalle. Kun kiitotie tai sen osa on suljettu, tulee se merkitä isoilla X-merkeillä jotka on ilmasta käsin selvästi havaittavissa. Lisäksi sulkemisesta tiedotetaan kaikille ilmailijoille erityisellä NOTAM-ilmailutiedotteella.

Miksi kenttää ei voisi jättää Korpikenttä-statuksen alle? Kenttä elää silloin niin sanotusti luonnontilassa, sitä ei aurata lumesta eikä muutoinkaan huolleta vakituisen kenttähenkilöstön toimesta, mutta harrastelentotoiminta on mahdollista. Tällaisia pikkukenttiä on Suomessa kymmeniä, joista huolehtivat lähinnä paikalliset lentokerhon jäsenet. Tällöin pienkoneet, riippuliitimet ynnä muut voivat nousta ja laskea kentälle tai sen osalle lentäjän omalla vastuulla.

Talviaikana lumisella kentällä toimiessaan koneet on varustettu suksilla. Kentän omaa huoltohenkilöstöä ei tarvita Korpikentällä, silloin ei aiheudu myöskään palkka- tms. kuluja.

Lappeenrannan kaupunki on hankkinut kentän omistukseensa ja jos sille on luotu ympärivuotista palkkaa/palkkioitanauttiva hallintakoneisto, niin ei siitä pidä rangaista ilmailuharrastajien toimintaa, jotka osaltaan osallistuvat maksamallamaavuokria ym. kustannuksia lentokenttäsäätiölle. Mikäli yleisilmailua harjoittavat yhdistykset eivät voisi toteuttaa suunniteltua lentotoimintaa koulutuksien ym. osalta koko vuoden ajan kentän sulkemisen johdosta, tulisi vuokranantajan hyvittää näille vuokralaisilleen toiminnan keskeytyksestä 4 kuukauden ajalta vuokramaksut.

Ilari Vilmari

Lappeenranta