Lukijalta: Seksuaalirikoslainsäädännön suojaikärajaa ei saa laskea 12 vuoteen

Oikeusministeriön seksuaalirikoslainsäädäntöön on tehty muutosesitys, joka käytännössä muuttaa 16 vuoden suojaikärajan 12 vuodeksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että käräjäsaleissa arvioitaisiin 12 vuotta täyttäneiden lasten vapaaehtoisuutta seksuaalisiin tekoihin. Itä-Suomen syyttäjäalue huomauttaa (HS 16.10.) että tämän lakiuudistuksen jälkeen lasta syyllistettäisiin hänen omasta toiminnastaan, sillä käräjäsalissa keskityttäisiin selvittämään, halusiko lapsi seksiä – ja lähtikö hän mukaan vapaaehtoisesti. Tämä on väärin ja rikkoo lapsen oikeutta olla viaton lapsi!

Muutosesitys on oikeustajun vastainen, sillä se heikentää lapsien asemaa ja huonontaa uhrien oikeuksia. Lapsella pitää olla lain turva koskemattomuuteen ja mikäli tätä rikotaan, on rangaistukset oltava korkeimpia mahdollisia. Seksuaalirikoksen uhriksi joutuneelta lapselta riistetään viattomuus ja pahimmillaan invalidisoidaan koko lapsen tulevaisuus. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomiot ovat jo nyt aivan liian usein kevyitä ja uhrin oikeudet jäävät toissijaisiksi.

Muutosesityksellä lienee ollut tarkoituksena se, että alle 12-vuotiaan kohdalla ei arvioitaisi vapaaehtoisuutta (YLE 10.7). Tämä tavoite on tärkeä. Muistissa on järkyttävän surullinen tapaus Tampereelta (HS 3.5.18) kun aikuinen oli 10-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä, mutta Pirkanmaan käräjäoikeus ei tuominnut tekijää törkeästä raiskauksesta, sillä pikkutyttö ei vastustanut hyväksikäyttäjäänsä.

Muutosesitys ei saa mennä läpi, sillä lapsia pitää suojella seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja väkivallalta niin, että lakia tiukennetaan oikealla tavalla, ei löysennetä mistään. Lapsi on, kuten rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on kuvaillut, rinnastettavissa avuttomaan tilaan, eli lapsi ei pysty puolustamaan itseään. Lapsi on aina johdateltavissa. Jos suojaikäraja tiputetaan 12 vuoteen on se pelottava signaali, mikä altistaa lapsemme suureen vaaraan.

Linda Brandt-Ahde

lastensuojelun sosiaalityöntekijä, kaupunginvaltuutettu (kok.), Lappeenranta