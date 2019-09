Lukijalta: Talletusturva ei kestä kansallista pankkikriisiä—Kun pankeissa on rahat loppu, säästäjä jää nuolemaan näppejään kuten Kyproksella

Luin jokin aikaa sitten Risto Parviaisen kirjoituksen, jossa hän kritisoi jo otsikolla: "Pankkien olevan säästäjän rahojen kimpussa". Myös pääkirjoituksessa nollakoroista kirjoiteltiin.

Kaikki lainaamasi rahat pankille ovat pankilla lainassa ja sinä maksat. "Säästötilit" ja kaikki muu ovat vain pankkien antama nimi tuotteelle, jota ne markkinoivat. Se päivä kun tulee, että pankeissa on rahat loppu, niin rahan lainaaja eli säästäjä jää nuolemaan näppejään kuten Kyproksella.

Talletusturva on 100 000 euroa, mutta se ei kestä kansallista pankkikriisiä, vaan pieniä kupruja. Toki joku voisi jakaa pienempiä summia eri pankkeihin ja eri tileille. Sijoittajille maksetaan, koska ne on heidän omia rahojaan. Ne voi tulouttaa muualla vastatilin numeroa muuttamalla ja eri valuuttaan käännettynä. Samanlainen tilanne olisi tuskin esimerkiksi Norjassa kuin Suomessa. Pankkien tuotteissa on myös osakesijoittaminen mahdollista, rahastot ja kaikki, mutta kansalainen voi valita, mitä kautta sijoitus tapahtuu oman talletusturvan vuoksi.

Kuka tahansa voi avata pankkitunnuksin esimerkiksi Nordnetiin tai vastaavaan osakevälittäjän sivuilta tilin ja tallettaa varansa. Se ei ole sen vaikeampaa. Myös osto ja myy nappuloita voi painella jos haluaa, ei ole pakko. Sen jälkeen ne ovat sinun käytettävissä olevia varojasi, eikä maksa mitään. Pankkiin ei ole pakko laittaa mitään "säästöön". On muitakin vaihtoehtoja.

Suomessahan suurin este sijoittamiselle on koulutuksen puute.

Suomessahan suurin este sijoittamiselle on koulutuksen puute. Oppilaitoksissa ei saada yhdessäkään aikaiseksi edes tuommoisen asian kertomista oppilaille. Ruotsissa se onnistuu ja sen vuoksi ihmiset eivät ole sidoksissa "neljään seinään" pääomineen. Suomessa opetetaan, kuinka pankkiin pitää alkaa säästää jo pienestä pitäen, se vaan ei tuo mitään tuloa. Säästäminen ei tuo uutta tuloa koskaan.

Sijoittamista haukutaan, epäillään lottoamiseksi tai arpajaisiksi. Tuohan kaikki on aivan huuhaata. Silti varakkaimmat ihmiset sijoittavat. He käyttävät vain aikansa yksinkertaisesti rahan hankintaan ja tuottamiseen. Eivät he välitä säästääkö jollain konstilla. Eivät he hommaa mökkiä ja tee puita säästääkseen lämmityskuluissa tai etsi monta tuntia kaupoissa halvemmalla tuotteita ja kilpailuttele pankkeja kolmen euron vuoksi.

Yhteiskunnassamme on tuottajia, sijoittajia, luovan työn tekijöitä, kuhnureita ja kuluttajia... Jokainen valitsee itse suuntansa ja tapansa elää. Toivottavasti uusien koulujen myötä Kouvolassakin opetetaan edes joskus, ettei pankki ole ainoa paikka, missä voi varojansa pitää.

Jani Juntikka, Kouvola