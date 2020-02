Lukijat: Lappeenrannan värit

Saimme lukea (ES Pääkirjoitus 12.2.) toiveen, että Lappeenranta profiloituisi reippaasti värejä käyttävänä kaupunkina.

Silmääni vain ehti käydä paikallisliikenteen vaaleanpunainen bussi, joka kaikkine tarroineen näytti lähinnä huolimattomalta. Väristä oli kai ollut nettikysely.

Helsingissä raitiovaunujen värit suunnitellaan mitä huolellisimmin. Asialliselta näytti myös Tampereen uuden raitiovaunun väri.

Meillä on Saimaa ja Kimpisen siniset juoksuradat. Kun katsoo Googlesta kaupungin sivuja, sieltä hyppii silmille ”green reality”. Imagomme ja myös kaupunkikuvan kannalta paras bussien väri olisi näin ollen spektrin sinisen tai vihreän alueella.

Lappeenrannassa on rakennettu paljon uutta valkoisen, harmaan ja ruskeanharmaan eri sävyissä. Tämän näkee niin City-korttelissa kuin Kauppakadun varrella. Sivummalla joku saneeraus on viimeistelty kauttaaltaan beigen sävyihin.

Vaan mauton on korjausliike: Keskussairaalan trendikkäästi raidoitettu uusi osa. Kirjastoa vastapäätä ronskeja värejä, joita rakennuksen liika korkeus vielä korostaa. Kahdessa tummanruskeassa kerrostalossa ikkunanpielten ja parvekkeiden tehosteena sitruunankeltaista, messinginväriä, preussinsinistä sekä kahta eri oranssia.

Onneksi on myönteistä kerrottavaa: Yhdyskadun ja Ainonkadun kulmassa olevan talon julkisivuremontti. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n rakennuttama uusi vuokratalo Toivonkadulla. Näissä värien käyttö on kohdallaan. Ehkä tärkeintä on tunnistaa paikan henki.

Pahimmilta muraaleilta eli seinämaalauksilta olemme välttyneet. Hieman päätä puistaen katson Valtakadun entisten armeijatalojen rakuunareliefejä.

Pallossa Huopatehtaankadulla on maisemaan sopiva seinämaalaus. Muistan yhä, kun kävin Juuassa katsomassa valtakunnallisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi määriteltyjä vanhoja kauppakartanoita. Sivutieltä näkyi 1970-luvun elementtitalo, jonka päätyyn taiteilija oli maalannut ketun ja kuutamoyön. Siinä mittakaava ja ilmaisu olivat kohdallaan.

Julkisivutaiteeseen pätee sama kuin moneen muuhun asiaan. Usein vähemmän on parempi. Kaupunkikuvaa ei pidä tivolisoida.

Jarmo Nieminen

Lappeenranta