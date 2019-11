Lukijalta: Yksityistiet ja rahoitus kuntoon—Lappeenranta jakaa avustusta ensi vuonna noin 530 kilometrille ja keskimäärin noin 650 euroa kilometriä kohden eli noin puolet tarpeesta

Yksityisteiden osuus Suomen tieverkosta on noin 80 prosenttia, joten niiden osuus on merkittävä. Lappeenrannan alueella yksityisteitä on noin 1 200 kilometriä, joita hoitavat ja pitävät kunnossa tiehoitokunnat. Lisäksi yksityisteitä, joissa tiehoitokuntaa ei ole vielä perustettu, on lukematon määrä.

Yksityistiet palvelevat julkista liikennettä, kuten koulukuljetuksia, terveydenhuolta, pelastustoimea ja poliisia. Ne antavat myös jokaiselle mahdollisuuden alueen virkistyskäyttöön, marjastukseen ja metsästykseen. Yksityistiet ovat merkittäviä puuhuollon kannalta etenkin Etelä-Karjalan ja Lappeenrannan alueella, jossa sijaitsee isoja metsäalan yrityksiä.

Tieosakkaat maksavat tarvittaessa loput eli noin 500 euroa kilometriä kohden.

Lappeenrannan kaupungilta haetaan vuosittain yksityistieavustuksia yli 600 000 euron edestä ja avustuksia jaetaan 347 000 euroa, eli liki puolet hakijoista jää ilman avustusta tai myönnetty määrä on merkittävästi pienempi kuin haettu määrä.

Maanmittauslaitoksen tutkimuksen ja käytännön kokemuksen mukaan rahoitusta tarvitaan 1100–1200 euroa kilometriä kohden, jotta tiet saadaan pidettyä kunnossa. Kaupunki jakaa avustusta ensi vuonna noin 530 kilometrille ja keskimäärin noin 650 euroa kilometriä kohden eli noin puolet tarpeesta. Mistä loput, jotta tiet pysyvät kunnossa ja olisivat kaikkien käytettävissä? Tieosakkaat maksavat tarvittaessa loput eli noin 500 euroa kilometriä kohden. Tiehoitokunnan kustannuksia nostaa ensi vuonna kuitenkin kaupungin lopettama yksityisteiden auraus, jolloin 24 prosentin alv-kustannusten osuus jää tiehoitokuntien kustannettavaksi, kun tiehoitokunnat eivät ole alv-velvollisia.

Maksun suuruus tieosakkaalle jakautuu tieyksiköiden mukaan, jotka määritetään käytön mukaan sekä vahvistetaan tiehoitokunnan kokouksessa. Käytännössä töitä kuitenkin tehdään paljon talkoilla, jotta maksut jäisivät inhimilliseksi. Monesti kustannukset jakautuvat seuraavasti: talkootyöt neljäsosa, osakasmaksut samoin ja avustukset puolet.

Keskustan valtuustoryhmä on tehty valtuustoaloitteen, jossa esitetään määrärahan nostoa 153 000 eurolla, jolloin avustusmääräraha olisi 500 000 euroa vuodessa. Määrärahan nostoa tullaan esittämään ensi vuoden talousarvioon. Esitetyllä rahalla parannettaisiin teiden kuntoa, kompensoitaisiin kustannusten nousua ja helpotettaisiin talkootyön osuutta meidän kaikkien käytössä olevilla yksityisteillä.

Jari Karhu, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta