Lukijalta: Suurin este sähkö ja kaasuautojen yleistymiselle on luottamuspula verottajaa kohtaan

Ilmastokeskustelua vaivaa yksi iso asia, joka tekee tyhjäksi kaikki hyvätkin yritykset. Se on yhtä ääripäiden huutoa ja melojen mittaamista. ”Vihervassarihörhöt” haluavat kieltää kaiken ja ”elämänkouluporvarit” huutavat vastaan ja kehuvat, miten ylpeitä lihansyöjiä he ovat, ja sokka on irti.

En jaksa uskoa kenenkään pahastuvan, jos iltavuoron jälkeen ei tarvitsisi käydä bensamittarilla, tai että tankatessaan tietäisi menoveden, tai vauhtikaasun olevan omasta maakunnasta. Tai että vuoden työssäkäyntiin menevä polttoainekustannus on 300, eikä 3 000 euroa. Tuskin kukaan oikeasti isänmaallinen yksilö pahastuu siitä, ettei iso osa BKT:stämme valuu Venäjälle tai Lähi-itään.

Suurin este sähkö ja kaasuautojen yleistymiselle on luottamuspula verottajaa kohtaan. Uudenlaista autoa ei uskalleta ostaa, koska pelätään että sen lisäksi että ostaa kalliimman auton, valtio verottaa sen käyttö- ja maksujen muodossa kannattamattomaksi, eikä sitä saa enää kaupaksi, kun vaihdon aika tulee.

Tarvitaan päätös siitä, että sähköllä ja kaasulla ajaminen on tulevaisuudessakin edullista. Vain siten syntyy käytettyjen autojen markkinat, jotka tarvitaan että niitä uusiakin menee kaupaksi.

Lisäksi sähköllä työmatkansa ajavaa ei pidä ”pakottaa” joukkoliikenteen käyttäjäksi pitkille matkoille. Ei sillä kotona ja duunissa roikan nokassa aikansa viettävällä ekoihmeellä vedetä mitään Lapin rundeja. On meinaan siinä ja siinä, kerkeääkö viikon hiihtolomalla Leville ja takaisin. Suomessa lähes jokainen hiilidioksiditonni joka jää tuottamatta, tarkoittaa tulon siirtoa kotimaahan. Se on isänmaallista, oli tankissa sitten pierua, etanolia, biodieseliä tai vesivoimaa.

Antti Junni (sd.), Lemi