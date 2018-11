Lukijalta: Yhdistysten muuttuminen yritysmäisiksi vieraannuttaa tukijoita

Suomi on yhdistysten luvattu maa eli täällä löytyy yhdistys mitä kummallisempien asioiden ympärille. Moni yhdistys on ajan myötä kasvanut jopa merkittävä tekijäksi omalla toimialueella ja tehtävässään, mutta useampi odottaa uutta nostetta.

Yhdistysten perusolemus on voittoa tuottamaton eli yhteiseksi hyväksi ja riskittömästi toimiminen. Moni on pystynytkin tarjoamaan hyvää jäsenilleen. Tuo toteutuu kuitenkin parhaiten silloin, kun toiminta oli vapaaehtoispohjalla talkoohengessä eli vastikkeettomana. Tätä arvostivat ja arvostavat edelleenkin myös taloudellisesti tärkeät tukijat. Vakituisen henkilöstön myötä yhä harvempi haluaa enää osallistua talkootyöhön eli on menetetty se tärkeä voimavara.

Monesta yhdistyksestä on kuin vaivihkaa tullut lähes yritykseen verrattava toimija. Niissä on jatkuvasti kasvava palkallinen henkilökunta, kiinteitä toimitiloja ja toiminta verolliseksi luokiteltavaa. Tästä löytyy myös yksi syy, miksi ei enää löydy tukijoita, koska moni haluaa rahan menevän "ruohonjuuritasolle" toimintaan eikä hallintoon ja verottajalle.

Tästä kaikesta on ollut myös seurauksena yhdistysten heikko talous, riskit ja jopa velkaantuminen kuten niin monesti muun muassa palloilulajeissa. Oman osansa on saanut jäsenistö kallistuneilla jäsen- ja käyttömaksuilla. Pääsyyllinen tähän on ollut yhdistyksen heikko johtokunta tai hallitus, jonka tehtävänä olisi nähdä muutoksen seuraamukset, johtaa yhdistyksen toimintaa ja valvoa.

Tulevan syksyn aikana useassakin yhdistyksessä kannattaisi miettiä uudelleen, missä laajuudessa toimintaa kannattaa tehdä välttyäkseen menosta "sudenkuoppiin", josta poispääsy voi olla vaikea. Halutaanko toimia edelleenkin yhdistyksenä yhdessä tehden vaiko jotain muuta? Onko edellytyksiä ja tarve ammattimaisuuteen? Ei se talkoohenki ole kadonnut, mutta se pitää kaivaa uudelleen esiin!

Suomalaisessa yhdistystoiminnassa on hyvä esimerkki myös eri lajien valtakunnalliset keskusliitot, joiden tehtävänä on ollut aikaansaada Helsingin tornitaloissa yhdistyksille lisäarvoja. Totuus on kuitenkin toinen ja tuolla monissa palkkaa nauttii eri nimikkeillä jatkuvasti kasvava joukko väkeä ja vie vähätkin mahdollisuudet kentällä toimimiseen. Näissäkin muutos tapahtuu vasta sitten, kun on ihan pakko.

Juhani Sirkiä, Lappeenranta