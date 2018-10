Lukijalta: Maakunnassa kaivataan eduskunnan päätöksiä

Julkisuuden kautta sote- ja maakuntauudistusta seuratessa unohtuu helposti se, että Etelä-Karjalan maakunnassa valmistelu etenee hyvässä yhteisymmärryksessä. Hallitus-oppositio–vastakkainasettelusta ei ole maakunnassa tietoakaan.

Kiitoksen ansaitsevat ennen muuta valmistelua käytännössä tehneet virkamiehet maakunta- ja kuntatasoilla. Eteen tulevia kysymyksiä on ratkottu käytännönläheisesti, omaan maakuntaan sopiviksi. Sitähän maakuntauudistus juuri merkitsee: maakunnan omat päättäjät ja työntekijät ovat parhaita asiantuntijoita järjestämään oman alueensa palvelut ihmisten, yritysten ja järjestöjen tarpeista lähtien.

Maakunnista katsotaan nyt vakavina eduskunnan ja erityisesti sen sosiaali- ja terveysvaliokunnan suuntaan. Valtakunnalliset ratkaisut on saatava aikaan, jotta maakunnissa tehty valmistelutyö ei valu hukkaan.

Työpanoksen ja ajan lisäksi valmisteluun on käytetty miljoonia euroja. Myös meidän maakuntamme yhteisvoimin annettu panos asukkaidemme tulevaisuuden palveluiden kehittämiseksi ja turvaamiseksi on ollut valtava.

Kaiken valmistelun hukkaan heittämiseen ja lisävuosien odotteluun Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa. Uudistusten taustalla olevat tekijät – ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen, kestävyysvaje, kustannusten kasvu, hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu – eivät katoa ratkaisua siirtämällä. Päinvastoin.

Katseet kääntyvät nyt erityisesti SDP:n suuntaan. Puheenjohtaja Antti Rinne on useassa yhteydessä todennut uudistuksen välttämättömyyden. Hänen on nyt saatava eduskunnassa istuvat joukkonsa tekemään sitä työtä, mihin heidät on valittu.

Maakunta- ja soteuudistuksesta ei tule kerralla valmista. Aivan samoin kuin mikä tahansa tämän mittaluokan ratkaisu – vaikkapa peruskoulun saaminen maahamme – myös tämä uudistus tulee tarvitsemaan korjauksia. Tämä tapahtuu käytännön kokemusten myötä. Sitä varten päättäjät myös eduskuntaan on valittu.

Toivon ja kannustan, että jokainen puolue varmistaa omien kansanedustajiensa tuen maakunnassamme tehdylle työlle. Tämä työ ansaitsee tulla voimaan.

Jouni Kemppi, Keskustan Karjalan piirin puheenjohtaja, Etelä-Karjalan maakunta