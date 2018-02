Lukijalta: Tiedustelulainsäädäntö uusittava ripeästi

Eduskunta on alkanut käsitellä uutta esitystä tiedustelulainsäädännöksi. Tarkoitus on säätää suojelupoliisin ja puolustusvoimien tiedusteluoikeuksista ja määrittää niiden rajat sekä valvonta. Tiedustelulainsäädännön muuttaminen edellyttää perustuslain muutosta.



Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt ja meidän on kyettävä torjumaan paremmin kansallista turvallisuutta uhkaavaa toimintaa. Kansallisen turvallisuuden ollessa kyseessä on toimittava ripeästi.



Miksi tiedustelulakien säätäminen on sitten välttämätöntä? Suomi on Euroopan maista viimeisiä, joissa ei ole erillistä tiedustelulainsäädäntöä. Olemme riippuvaisia muilta mailta saaduista tiedustelutiedoista. Hyvää yhteistyötä toki on jatkettava, muuta emme voi olla pelkästään muiden maiden hyväntahtoisuuden varassa. Suomella on oltava hyvä oma tiedustelukyky ja -osaaminen.



Esimerkiksi tietoverkkoja pitkin on mahdollista suunnitella ja toteuttaa kansallista turvallisuutta vaarantavia toimia. Ilman tiedustelulainsäädäntöä viranomaistemme on erittäin vaikeata saada näistä tietoa. Uusi laki antaa mahdollisuuden kerätä tietoa ja puuttua tällaiseen toimintaan.



Tietoliikennetiedustelussa ei ole kyse tavallisten kansalaisten massavalvonnasta, vaan tarkkaan suunnatusta ja automatisoituun seulontaan perustuvasta tiedon hankinnasta. Käynnistämistä edeltää aina jollain muilla keinoilla saatu tieto mahdollisesta uhkasta. Ammattitaitoinen ja tehokas tiedustelutoiminta ei ole sattumanvaraista hakuammuntaa.



Uuden tiedustelulainsäädännön Suomen mahdollisuudet ehkäistä turvallisuusuhkia paranevat olennaisesti. Uudistus on merkittävä ja siitä on syytä keskustella perinpohjaisesti eduskunnassa. Nyt ei pidä politikoida, sillä esityksessä on kyse kansallisen turvallisuuden lisäämisestä. Asiassa on toimittava ripeästi.



Jukka Kopra, kansanedustaja (kok.), Lappeenranta