Lukijalta: Uusi jäähalli Kisapuistoon!

Lappeenrantaan rakennetaan uusi jäähalli. Päätös asiasta pitää tehdä nopeasti, mutta kokonaan toinen asia on millainen halli kaupunkiin tehdään. Ja vielä suurempi päätös on tulevan hallin sijainti.

Kaupunginvaltuusto päättää hallin rakentamisesta. Kun valtuusto asiaa käsittelee, on enää turha keskustella vanhan hallin korjaamisesta. Vanhasta ei saa uutta, ja vanhan korjaaminen on rahan haaskaamista. Köyhällä ei ole varaa sellaiseen, ja populismi tässä asiassa on typeryyttä.

Yhtä lailla valtuuston pitää päätöstä tehdessä muistaa, että kaupunkiin ei rakenneta pelkästään jäähallia. Yleisurheilijat ovat jo liian kauan odottaneet omaa kunnollista harjoituspaikkaa, ja samalla tänne saadaan erilaiset tapahtumat mahdollistava monitoimihalli. Siihen ei jäähallia tarvitse varustaa.

Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että jäähallin sijoittamista kaupungin ydinkeskustaan ei voi perustella järkevillä syillä. Se on kaupunkikuvallisesti mahdoton vaihtoehto, eikä se tuo tänne valtavia yleisötapahtumia, vaikka niin täällä kuntalaisille uskotellaan. Siksi hallin ainoa paikka on Kisapuisto, johon jääurheilu jo on keskittynyt.

Olen hämmästyneenä katsonut sitä, kuinka hallia edelleen yritetään väkisin sijoittaa keskustaan. Ketään ei näytä kiinnostavan se, että se merkitsisi kustannusten olennaista kasvattamista ja siihen taas meillä ei ole mahdollisuuksia. Ja kukaan ei ilmeisesti ole todellisuudessa selvittänyt sitä, miten liikenne silloin sujuu ja miten pysäköinti todellisuudessa järjestetään.

Erityisen hämmästyttävää on myös se, että kaupungin viranhaltijat Pasi Leimin johdolla puhuvat hallin tuomasta mahdollisuudesta bisnekselle. Näin siitäkin huolimatta, että markkinoilta ei halliin rahaa ole löydetty. Viranhaltijoille ja myös keskustavaihtoehtoa kannattaville sanonkin, että bisneselämä on maailma myös heille. Eihän se vaadi kuin rahaa, ymmärrystä ja riskinsietokykyä.

Tapio Arola,

Lappeenrannan Kaupunginvaltuutettu (kesk)