Lukijalta: Laitoshoidon alasajo toi mukanaan ne ongelmat, jotka nyt vaivaavat keskussairaalan toimintaa

Hämmästyneenä luin (ES 8.6.) toimitusjohtaja Pentti Itkosen näkemyksiä terveydenhuollosta Eksoten toiminnassa. Aivan erityisesti hämmästyin Itkosen lausumaa, "Meillä oli heti alussa tosi motivoitunut johtoporukka. Purettiin laitoshoitoa, kehitettiin kuntoutusta, kotihoitoa, ensihoitoa ja tehtiin monenlaista muuta. Saimme valtakunnallista julkisuutta ja olimme sote-uudistuksen esimerkkinä."

Ei kai Eksoten johtoryhmän aikaansaannos, laitoshoidon purkaminen, ole terveydenhuollon päätarkoitus, sillä voimme oikeutetusti sanoa sen olleen Eksoten hyväksymän terveydenhuollon ohjelmien vastainen. Juuri laitoshoidon alasajo toi mukanaan ne ongelmat, jotka nyt vaivaavat keskussairaalan toimintaa. Purettu laitoshoito siirtyi erikoissairaanhoidon tiloihin.

Itkosen kehumat koti- ja ensihoito eivät toimineet, eivätkä toimi vieläkään.

Palveluasuminen ei tuonut sitä mitä siltä luvattiin. Moni uusissa palveluasunnoissa asuva sanoi, ettei täällä ole muuta palvelua kuin hissit. Näistä kohteista ambulanssit hakivat terveysongelmaiset mihinkä muualle kuin keskussairaalaan.

Tuntuu siltä, että laitoshoidon purkamisesta saadut säästöt maksettiin korkojen kanssa erikoissairaanhoidon kasvaneina kustannuksina.

On helppoa sanoa, että terveydenhuollon ongelmat ratkeavat, kunhan saadaan riittävä määrä uusia lääkäreitä. Mielestäni lääkärien työtä rasittavat hallinnolliset työt. Ne työt, joita aikaisemmin tekivät tehtävään koulutetut sairaanhoitajat. Kaikkien terveydenhuollon työssä olevia häiritsee kaikenaikaa muuttuvat työtä ohjaavat ohjelmat. Juuri kun oppii vanhan ohjelman, niin ei muuta kun ala oppia uutta ohjelmaa. Tämä on mielestäni osoitus huonosta hallinnosta, siitä jota Itkonen kutsuu "johtoporukaksi."

Nyt on hyvä aika kaikkien yhdessä pohtia mitä on aikaansaatu ja mikä on mennyt aivan pieleen. Jos nyt aletaan arvostelemaan poliitikkoja, niin pelkäänpä pahoin ettei terveydenhuollossa mennä eteenpäin. Samoin on pelättävissä, että koko toiminnan keskiössä olevat potilaat ja muut hoitoa ja hoivaa tarvitsevat jäävät taka-alalle.

Matti Räsänen, Lappeenranta