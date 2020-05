Lukijalta: Sydänliitto on huolissaan kotiin jäävistä sydänpotilaista

Sydänliiton ja Suomen Kardiologisen seuran mukaan ihmiset ovat koronapandemian aikana alkaneet omatoimisesti perua sydäntutkimuksia ja infarktipotilaiden lukumäärä sairaaloissa on nyt pienempi kuin yleensä. Hengenvaarallisia sydäninfarkteja on jääty sairastamaan kotiin, vaikka ne vaatisivat akuuttia sairaalahoitoa.

Kaakkois-Suomen Sydänpiirin tekemässä tiedustelussa selvisi, että Etelä-Karjalassa vain muutama potilas on kokonaan perunut aikansa koronan takia, ne ajat on siirretty 6 kk eteenpäin.

Sen sijaan akuutit sydänpotilaat ovat selvästi vähentyneet korona-aikana kuten koko maailmassa ja muualla Suomessa. Syyt lienevät moninaiset. Ilmeisesti tekemättömyys ja kontaktittomuus on oikeasti vähentänyt sydäntapahtumia. On myös pelätty, että joku jättää tulematta koronapelossa, vaikka on oireita. Tässä vaiheessa kaikkialla Suomessa oireileva sepelvaltimotauti on tappavampi kuin korona.

Sydänoireissa pitää rohjeta soittaa apua kuten normaalissakin tilanteessa. Neuvoa pysyä kotona on nyt noudatettu liiankin kirjaimellisesti. Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkalan mukaan meillä on kuitenkin normaalitilannetta vastaavat mahdollisuudet sydäninfarktipotilaan hoitoon. Suomessa infektiopotilaat hoidetaan niin, että he ovat erillään muista. Eli jos toimenpideaika on annettu, pitää luottaa ammattilaiseen ja käynnin turvallisuuteen.

On hyvä muistaa, että sepelvaltimotauti on Suomen yleisin kuolinsyy. Sepelvaltimotautia sairastaa noin 200 000 suomalaista ja se aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia enemmän kuin mikään infektiosairaus. Miljoonilla suomalaisilla on kohonnut verenpaine tai kolesteroli, jotka aiheuttavat riskin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Sydäninfarktin voi saada koronapandemian aikanakin. Sepelvaltimotautiin menehtyy vuosittain noin 12 000 suomalaista. Koronaan kuolleita suomalaisia on alle 300. (Tilanne 13.5.2020)

Rintakipuihin pitää suhtautua vakavasti ja hoitoon hakeutua nopeasti. Jos on rintakehän alueen oireita, soitto hätänumeroon ei ole koskaan turha.

Sydäninfarktin oireena on yleisimmin puristava tai pakahduttava tunne rinnassa, joka alkaa usein äkkiä, painottuu keskelle rintakehää, säteilee usein käsiin, leukaan tai lapojen väliin, pahenee liikkuessa.

Heli Heimala

Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ry

Päivi Raasakka

kardiologi,

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri