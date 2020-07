Lukijalta: Ulkoinen turvallisuus on hyvinvoinnin kivijalka

Vaikka maailmalta katsoen Suomi on kaukainen kolkka Pohjolan perukoilla, me emme ole eristettynä muusta maailmasta. Osana kansainvälistä yhteisöä Suomen täytyy aktiivisella otteella kyetä edistämään sekä omaa turvallisuuttaan että vakautta maailmalla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä reagoi koronakriisin muokkaamaan maailmaan laatimalla asiakirjan Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Vastasin siitä yhdessä entisen ulkoministerin, edustaja Ilkka Kanervan kanssa. Kuten viime ajat maailmalla ovat osoittaneet, ulkopoliittiselle johtajuudelle on tilausta Suomessa.

Kriisiaika on lisännyt suurvaltapolitiikan huolestuttavien sävyjen vahvistumista, ja samalla yhä useampi maa on kääntynyt koronataistelussa sisäänpäin. Suomalaisten kanssa avoimet läntisen demokratian arvot jakava Yhdysvallat on ottanut askelia taaksepäin maailman johtavan valtion roolista, jättäen tyhjiöitä muiden suurvaltojen täytettäväksi. Tämä kehitys tulee vaikuttamaan myös geostrategisesti merkittävällä alueella sijaitsevassa Suomessa.

Koska johtajuutta harvoin annetaan, se pitää ottaa teoilla. Suomi voisi esimerkiksi palauttaa itselleen vahvan kansainvälisen roolin rauhanturvaamistyössä. Turvaamalla paremmat elinolot maailman kriisipesäkkeissä vähentäisimme riskiä heikoissa elinoloissa vahvistuvan terrorismin ja hallitsemattomien pakolaisvirtojen synnystä. Samalla vahvistaisimme puolustusvoimien toimintakykyä tositilanteissa toimimalla.

Vientivetoisen Suomen taloudellinen asema on vahvasti sidoksissa kansainväliseen sääntöpohjaiseen yhteistyöhön. Sen heikentymistä ei korjata kukkaron nyörit avoinna vaan vaikuttamalla päätöksiin ajoissa. Suomen elinvoiman kannalta yritysten on voitava tehdä kauppaa Suomen rajojen ulkopuolella mahdollisimman vähin estein. Tämä koskee etenkin Kaakkois-Suomen elinvoimaa. Euroopan unionin sisämarkkinat ja kauppapolitiikka ovat meille tärkeässä asemassa.

Globalisoituneessa maailmassamme kriisit ovat entistä vaikeampia eristää. Emme voi ummistaa silmiämme tältä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvasi nykymaailmaa erinomaisesti uudenvuodenpuheessaan jo ennen koronapandemiaa: ”Rauhattomuus, epävakaus ja lyhytjänteisyys ovat leimanneet elämää niin maailmalla kuin Suomessa. Niille on nyt luotava vastavoimia. Tarvitsemme enemmän rauhaa, vakautta ja pitkäjänteisyyttä.” Presidentin sanojen tukemana meidän on hyvä jatkaa töitä turvallisemman tulevaisuuden puolesta.

Ville Kaunisto

kansanedustaja (kok.)