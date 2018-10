Lukijalta: Kouluruoka ei maistu perheiden varallisuuserojen takia

Eräillä paikkakunnilla peräti 60 prosenttia koululaisista laistaa kouluruuan, vaikka sen monipuolisuuteen on panostettu, ja se on Suomessa ilmaista (ES 7.10).

Olemme nousukkaita. Suomen elintaso on noussut nopeammin kuin kansalaisten viisaus. Jos kouluruoka ei maistu, syynä voi olla kaverien paine koulussa: "Ei kukaan syö sitä roskaa."

Olemme toisaalta kuulleet, kuinka nälkäisinä monet oppilaat tulevat kouluun viikonlopun jälkeen. Jos varakkaampien tai keskivarakkaiden lapset luistavat kouluruoasta, se on varoittava esimerkki. Maa- ja metsätalousministeriö aloittaa selvityksen siitä, miksi kouluruoka ei kelpaa monille oppilaille. "Pitää miettiä, pitäisikö ottaa välipala mukaan." Jos kouluruoka ei maistu eräille, se on heidän ongelmansa, eivätkä välipalat heitä mielistelemään auta. Kouluruoka on merkittävä tasa-arvon, kansanterveyden ja ja ravitsemusasia .

Oppilaiden kesken vallitsee vinoutuneita ajatuksia, on varakkaammat ja muut. Tämä lienee suurin syy, miksi paikoin kouluruoka ei maistu! Selvityksessä kannattaa keskittyä tähän ajatukseen.

Pertti Mela, Lappeenranta