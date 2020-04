Lukijalta: Oppivelvollisuuden pidentäminen tärkeä investointi nuoriin

Koronan seurauksena Suomen taloudellinen tilanne on muuttunut rajusti, jonka vaikutuksia korjataan vielä vuosia. Talouden akuuttipäätösten rinnalla on katsottava eteenpäin tulevaisuuteen. Tästä syystä meidän on panostettava myös elvyttäviin tukitoimiin, jotta me selviämme kansakuntana tämän kriisin yli mahdollisimman vähäisin kolhuin.

Suomen hallitus on antanut kevään aikana kaksi lisätalousarviota, joiden myötä liikkeelle on laitettu yhteensä 4,1 miljardia euroa. Näillä päätöksillä tuetaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kuntia, yrittäjiä, työntekijöitä, yrityksiä sekä liikuntaa ja kulttuuria.

Eri puolilla on vaadittu, että hallituksen valmistelussa olevia uudistuksia ei tulisi nyt tehdä, kuten oppivelvollisuusiän jatkamista. Perusteluna on ollut, että kunnissa halutaan nyt keskittyä koronan akuuttiin hoitoon. Kyseessä on kutenkin nuorten kannalta tärkeä investointi ja turva tulevaisuuteen, investointi heidän ja meidän kaikkien hyvinvointiin.

Nyt on ehdottoman tärkeää varmistaa jokaisen nuoren koulutuspaikka ja tehdä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja tulevaisuuden työllisyyttä tukevia toimia. Toisen asteen koulutus on nykypäivän peruskoulu ja sen tulee olla jatkossa kaikkien nuorten oikeus ja velvollisuus.

Palaan vielä nykytilanteeseen. Kaikki opetusasteet neljännestä luokasta ylöspäin ovat olleet etäopetuksen piirissä jo useamman viikon ajan. Lisäksi useissa perheissä varhaiskasvatuksessa ja alemmilla luokka-asteilla olevat lapset ovat myös jääneet kotiin. Perheet ovat joutuneet tekemään kovasti töitä, jotta arki sujuu kokopäiväisesti saman katon alla. Tästä kovasta työstä on syytä kiittää niin vanhempia kuin opettajiakin.

On kuitenkin todettava, että etäopetuskevään seurauksena riskinä on, että osalla lapsista ja nuorista oppimistulokset jäävät normaalia heikommiksi. Syntyy ns. oppimisen vajetta. Tilanteeseen voi vaikuttaa riittämätön tuki oppimiseen, mutta myös nuoren oppimistaidoista riippumaton tekijä, kuten lisääntynyt yksinäisyyden tunne tai tilanne kotona.

Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että nyt ja tulevana syksynä kunnissa panostetaan normaalia enemmän tuki- ja erityisopetukseen sekä opinto-ohjaukseen ja turvataan jokaisen lapsen ja nuoren oppimisen riittävä taso. Tämän päivän päätöksillä ja toimilla teemme tulevaisuutta ja lapset ja nuoret ja heidän osaaminen ja hyvinvointi ovat tässä keskiössä.

Anneli Kiljunen

kansanedustaja (sd.)

Lappeenranta