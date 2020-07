Lukijalta: Hidasteita voi olla liikaa, mikä hankaloitta normaalia ajamista

Yhdelle ainoalle pihalle on voitu laittaa kolme riviä hidasteita. Mielestäni hidasteiden kylvämisessä on pidettävä maltti matkassa. Ne hankaloittavat normaalia ajamista ja mm. talviaurausta. Ihmiset pelkäävät liikaa itsensä ja rakkaittensa puolesta. Hidasteita on asennettu runsaasti, vaikka minkäänlaista hurjastelua pihalla ei ole esiintynyt.

Kannattaa muistaa, että hidasteet hidastavat myös kiireellisiä viranomaisen hälytystehtäviä. Esimerkiksi poliisien autoja on särkynyt hidasteisiin, ja kustannukset näistä maksamme me veronmaksajat.

Hidasteita kaduilla tulee harkita aiempaa tarkemmin ja rauhallisille pihoille niitä ei mielestäni tule asentaa.

Jarmo Asikainen (kd)

Lappeenranta