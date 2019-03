Lukijalta: Eksoten palveluverkko rakentuu yhteistyössä kuntien kanssa

Ilmassa on kaikenlaista syyttelyä, jota löytyy myös mielipidekirjoituksista. Useissa tuoreissa kyselyissä on tullut ilmi, että kehityksen pahana esteenä pidetään negatiivista puhetta, joka leviää negatiiviseksi ilmapiiriksi. Mitään ei voiteta haukkumisella, vaan osoittamalla sinnikästä halua ja yritystä ratkaista ongelmia ja parantaa sitä kautta meidän kaikkien hyvinvointia.

Tutkimusten mukaan 96 prosenttia suomalaisista haluaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöresurssit pidetään riittävinä. Kaksi kolmesta suomalaisesta priorisoi sote-palveluja, kun mietitään verovarojen käyttöä. Päättäjistä joku tahtoo sote-palveluja asukkaille, joku monitoimiareenoita, joku jotain muuta. Arvomaailmojen erojen vuoksi meillä on monipuoluejärjestelmä, jossa puolueet painottavat erilaisia asioita.

Eksoten valtuuston puheenjohtaja aivan oikein keskitti Eksoten seminaarissa ryhmätyöt ja yhteisen keskustelun palveluverkkoon eli kunnissa tarvittavien lähipalvelujen ja muulla tavoin tuotettujen palvelujen määrittämiseen. Ne ovat valtuutettujen ja jokaisen kunnan asukkaiden kannalta keskeisimpiä tulevaisuuden sote-palvelujen kysymyksiä.

Toisin kuin Jyri Hänninen väitti (ES 3.3.19), Eksote tekee päätöksiään hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa. Eksoten keskustelut kuntien kanssa strategiasta ja palveluverkosta ovat meneillään. Eksotelta on kerrottu lähipalveluja jäävän kaikkiin kuntiin, mutta hätääntyneitä ja aika synkkiä kirjoituksia on ehtinyt jo syntyä. Tämä on ymmärrettävää, enkä siitä ketään moiti.

Oma demariryhmäni Lappeenrannan valtuustossa haluaa säilyttää Sammonlahden ja Joutsenon hyvinvointiasemat. Ne toimivat erittäin hyvin, lääkärin virat ovat täytettyinä ja ympärillä on niin paljon väestöä, että säilyttäminen on hyvin perusteltua. Sammonlahden terveysasema sijoittuu HUS:n ja Helsingin yliopiston pisteytyksessä maan kolmanneksi parhaaksi nuorten lääkäreiden kouluttajaterveysasemaksi, mistä on suurta apua Eksotelle lääkäreiden rekrytoinnissa. Emme myöskään halua kumpaakaan myytävän yksityiselle, vaikka sellaistakin joku lienee kaavaillut.

Maakunnan kehityksen kannalta on parempi uskoa tulevaisuuteen, yhteistyöhön ja ratkaisujen löytämiseen kuin negatiiviseen puheeseen.

Marja-Liisa Vesterinen

Eksoten hallituksen puheenjohtaja,

kaupunginvaltuutettu (sd.), Lappeenranta