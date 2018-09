lukijalta: Etelä-Karjalasta Suomen johtava ilmastomaakunta

Olen syyskuun aikana ollut remontoimassa taloani Imatralla. Postilaatikkooni oli ilmestynyt Imatran asukaslehti. Pientä vihreää sydäntäni lämmitti kovasti lukea, miten mahtavalla tavalla Imatran kaupunki on tarttunut ilmastotavoitteisiin ja kehittää toimintaansa ilmastoystävälliseen suuntaan. Yhtään ei tarvitse Kotkasta käsin olla huolissaan siitä, minne minunkin maksamiani kiinteistöverorahojani Imatralla käytetään.

Mietin, että jos Lappeenranta on julistautunut Suomen ilmastopääkaupungiksi, niin Etelä-Karjalalla olisi varaa laajentaa tätä imagoa koko maakunnan tasolle. Monin paikoin maassamme ollaan vielä lapsen kengissä asetetuissa ilmastotavoitteissa. Kunnat eivät yksinkertaisesti ole ymmärtäneet tarttua aiheeseen riittävällä intensiteetillä.

Etelä-Karjalassa on aina uskallettu olla edelläkävijöitä monissa asioissa. Siinä missä me täällä Kymenlaaksossa vasta perustamme sote-kuntayhtymää, on Eksote toiminut Etelä-Karjalassa jo pitkän aikaa.Parikkala on ollut iät ja ajat mukana hiilineutraalit kunnat- verkostossa, maakuntaliitto on lobannut aktiivisesti Imatra-Luumäki-kaksoisraidetta, joka on tuottanut tulosta, sillä ratahanke on käynnissä. Lappeenrannassa kehitetään yliopiston kanssa yhteistyössä monia ympäristöystävällisiä hankkeita ja Imatra on tarttunut ilmastohaasteeseen erittäin kiitettävällä tavalla. Uutiset puukoulun rakentamisesta lämmittivät jo aiemmin vihreää sydäntäni.

Ilmastoasia on kaikkien asia ja kaikkien kuntien tulee mielestäni kantaa kortensa kekoon puhtaan ympäristön ja ilmaston puolesta. Asukaslehteä lukiessani nousi sisältäni voimakas ylpeyden tunne. Vaikka en enää olekaan mukana vaikuttamassa kaupungin tekemiin päätöksiin Imatralla, niin minun ei tarvitse olla huolissani. Ajattelen, että jatkossakin maksan mielelläni kiinteistöverot Imatralle, jotta voin oman pienen korteni kantaa kekoon noin hyvän työn tueksi.

Hanna-Kaisa Lähde, Kotka