Lukijalta: Satsataan Huhtiniemen leirintäalueen kehittämiseen

Onpa hieno juttu, että meillä on näin upea ympäristö asustella. Läheinen Saimaa ja sen ranta-alueet ovat sellainen helmi, jota emme aina osaa oikein arvostaa. Nyt kunnostettava rantaraitti on mahtavan hieno ja tulee olemaan lukemattomien ulkoilijoiden suosikki kivituhkapintoineen.Pumppuhuonehanke on arvokas lisä tälle reitille. Kaunis kiitos hankkeen puuhahenkilöille.