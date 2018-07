Lukijat: Kaikki hyötyvät terveysalan kilpailusta

Viime aikoina on saatu lukea uutisia Eksoten erityyppisistä ongelmista. Olin jokin aika sitten päivän tutustumassa työhön Superin kutsumana Eksoten vanhusten kotihoidossa. Kokemuksen perusteella tiedän, että palveluksessa on taitavia ammattilaisia, jotka haluavat tehdä työnsä huolella. Mutta työtaakka on valtava, ja Eksoten haasteet tehtävien organisoinnissa ovat ilmeiset.