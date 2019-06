Lukijalta: Jos palvelut säilyisivät Imatralla, syntyisi selvää säästöä

Me perussuomalaiset olemme huolissamme palveluiden katoamisesta Imatralta. Maistraatti ja verotoimisto ovat meiltä jo lähteneet. Käräjäoikeus on lähdössä ensi vuonna, ja poliisin palveluja supistetaan. Bussiaikatauluja ei löydy keskusliikenneasemalta, niitä voi lukea vain netistä. Lisäksi luvattuja bussivuorojen lisäyksiä Sienimäelle ei ole tullut, vaan kesällä entisiäkin on vain harvennettu.

Honkaharjun myyntiä ihmeteltiin jo silloin, kun asia oli ajankohtainen. Talossa oli varma vuokralainen, ja myynnistä olisi pitänyt neuvotella Eksoten kanssa. Nyt ei palveluiden säilyminen Honkaharjussa ole varmaa, koska kiinteistö on ulkopuolisen omistajan hallinnassa. Näin jälkikäteen ajateltuna terveen kiinteistön myyminen oli suuri virhe.

Näin jälkikäteen ajateltuna terveen kiinteistön myyminen oli suuri virhe.

Imatralaista ei lohduta se, että palvelut kyllä säilyvät, ne vain siirtyvät Lappeenrantaan. Sinne pääseminen ei ole yksinkertaista. Ensin on päästävä täällä bussipysäkille, jolta pääsee keskusasemalle. Juna-aikataulut sieltä löytyvät, bussiaikataulutkin mikäli omistaa älypuhelimen tai tietokoneen ja osaa niitä käyttää. Lappeenrannassa on vielä löydettävä oikea bussi, jolla pääsee K-sairaalalle. Heikkokuntoiselle ja huonojalkaiselle tämä on mahdoton suoritus.

Taksikyyti on helppo ja nopea, mutta kaikki kyydit eivät ole korvattavia. Pienituloisella ei ole varaa taksikyyteihin. Ei EKKS ole mukava paikka autoilijallekaan korkeine parkkimaksuineen. Pitää muistaa, että maakunnassamme on monta nurkkaa, joissa ei bussi kulje vaan yksityisautoilu on elinehto.

Jos palvelut säilyisivät Imatralla, syntyisi selvää säästöä, ja säästöt kohdentuisivat kunnalle ja kuntalaisille. Eksoten taloudelle olisi parasta, kun suunnittelu olisi pitkäjänteistä. Vuosittainen poukkoilu ei ole kannattavaa.

Oman valtuustomme tulisi tehdä päätökset omien kuntalaisten parhaaksi, olipa kyse pienistä asioista tai laajemmista asiakokonaisuuksista.

Lähiaikoina käytyjen kaksien vaalien kampanjoinnissa halusimme tuoda esille omaa näkemystämme yhteisten asioiden hoidossa. Saimme hyvän vaalituloksen, mistä kiitämme lämpimästi äänestäjiämme. On ilo, että monilla imatralaisilla on kanssamme sama näkemys asioiden arvojärjestyksestä.

Joni Salmi, puheenjohtaja, Imatran Seudun Perussuomalaiset