Lukijalta: Voisiko kristinusko olla sillanrakentaja kansakuntien ja ihmisten välillä?

Saksalainen lääkäri saapui evakkona Amerikkaan. Hän oli kokenut kaikki toisen maailmansodan kauhut – pommitukset, nälänhädän ja kaikki muut kärsimykset. Hän sanoi, että oli omalla kohdallaan tullut päätökseen, etteivät armeijat, eivät rauhanorganisaatiot, eivät keksinnöt eikä tiede voinut auttaa. Kaikki toiveemme rauhasta ja hyvinvoinnista on kytketty kristinuskoon.”

Voisiko tämä hiljainen toive, ”kaikki toiveemme rauhasta ja hyvinvoinnista on kytketty kristinuskoon” missään määrin olla avuksi nykymaailman tyttöjen ja poikien, naisten kuin miesten, nuorten kuin vanhojen moninaisiin ongelmiin? Voisiko kristinusko olla sillanrakentaja taivaan ja maan, kansakuntien ja ihmisten välillä? Kristinusko, taivaan kansalaisuus,epää edelleen perustalla, joka tunnustaa, että joka ainut ihminen on arvokas riippumatta sukupuolesta, kielestä, rodusta tai ihonväristä. Se ei aseta pääsyvaatimuksia, sillä kaikki ovat syntiä tehneet. Ennen kaikkea kristinusko etsii epätäydellisiä ihmisiä jotka eivät näytä kelpaavan ”hyvien ihmisten” joukkoon.

Paavali muistuttaa, että kristinuskon tarjoama muutoksen aarre, voima asuu jokaisessa ihmisessä, saviastiassa ja on aina myös tarjolla käytännössä, sanoen. ”Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.”

Pauli Sutinen, Lappeenranta