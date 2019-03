Lukijalta: Väestön vanheneminen, syntyvyyden lasku ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen vaativat toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi

Suomen työllisyysaste ylitti tilastokeskuksen mukaan 72,6 prosenttia tammikuussa. Sama positiivinen kehitys on nähtävissä myös Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta. Verrattuna tammikuuhun 2018, työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt alueellamme 14 prosentilla, mistä meidän on syytä olla tyytyväisiä.

Väestön vanheneminen, syntyvyyden lasku ja hyvinvointipalveluiden turvaaminen vaativat kuitenkin kunnianhimoisia tavoitteita ja jatkuvia toimenpiteitä tulevalla hallituskaudella työllisyysasteen nostamiseksi. Myös maailmatalouden hidastuminen ja EU-alueen kasvu hiipuminen osaltaan vaikuttavat siihen, että asiaan on syytä kiinnittää jatkuvaa huomiota.

Työttömien työnhakijoiden kannustamisessa pitää huomioida henkilön ja perheen eri elämäntilanteet.

Näkemyksensä työllisyysasteen nostamisen keinosta on viimeisimpänä julkaissut 26.2. työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön viesti oli selkeä: työntekoon on luotava mahdollisuuksia, osaamista vahvistaa ja työperäistä maahanmuuttoa lisättävä. Periaatteen tasolla näihin virkamiesten toimenpide-ehdotuksiin on helppo samaistua.

Meidän pitäisi konkreettisesti miettiä, miten voimme työn verotuksen sijaan siirtää verotusta muihin luokkiin, miten panostamme nuorten koulutukseen, ohjaus- ja urakehityspalveluihin ja miten luomme työelämän tarpeita vastaavia koulutuspolkuja ja vähennämme koulupudokkaiden määrää. Näiden lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös jatkuvan oppimisen tukemiseen, eri ammattien sukupuolittuneisuuden purkamiseen, ulkomaalaisen työvoiman saatavuuteen ja Suomessa työskentelemisen houkuttavuustekijöiden lisäämiseen.

Ministeriön ehdottamien toimenpiteet on helppo allekirjoittaa ja niiden pohjalta voisi helposti tehdä järkeviä poliittisia päätöksiä ja linjauksia. Näissä on kuitenkin syytä tiedostaa se, että eri toimenpiteiden keskiössä ovat ihmiset, joiden tilanne saattaa vaihdella hyvinkin paljon. Työllisyyspoliittisen päätöksenteon pitääkin ensi sijassa palvella juuri ihmisten tarpeita. Esimerkiksi työttömien työnhakijoiden kannustamisessa pitää huomioida henkilön ja perheen eri elämäntilanteet. Nuorten saamisessa kiinni opintoihin ja hänen opiskelunsa ja työllistymisensä tukemisessa on huomattava, että ohjauksen lisäksi meidän on arvioitava nuoren tarve muille sosiaalisille palveluille hänen kokonaistilanteensa mukaan. Maahanmuuttajien kohdalla osaajien houkuttelemisen lisäksi on myös luottava mahdollisuudet koko perheelle integroitua yhteiskuntaan ja pitkällä tähtäimellä myös mahdollisesti jäädä Suomeen.

Pidetään siis huolta siitä, että ihmiset yksilöllisine tilanteineen nostetaan työllisyysasteen lisäämisen keskiöön ja sitä kautta luodaan mielekästä työtä ja hyvinvointia ihmisille ja heidän perheilleen.

Ding Ma, kansanedustajaehdokas (kok.), Lappeenranta