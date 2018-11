Lukijalta: Eksote-kiistaan tarvitaan aikalisä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin jäsenkuntien asukkaat seuraavat Eksoten ja jäsenkuntien toimintaa hämmennyksen vallassa. Nyt on unohdettu hoidon ja hoivan laatuun liittyvät haasteet ja siirrytty kiinteistömarkkinoille. Maan hallitus on kieltämättä luonut tempoilevalla sote-projektillaan erittäin haastavan ja ennakoimattoman tilanteen sekä kunnille että Eksotelle. Siitä huolimatta kuntapäättäjiemme sekä Eksoten johdon olisi pitänyt yhdessä toimien pysytä paljon parempaan. Meno on nyt villiä, kun jäsenkunnat myyvät omistamansa Eksoten toimintojen alta kiinteistöt yksityisille toimijoille ja Eksote puolestaan tekee konkurssikypsien kuntien rahoilla kymmenien miljoonien investointeja kysymättä mielipiteitä keneltäkään.Tätä ei kuntalaisten taloudellinen kantokyky kestä. Lappeenranta on nyt jo Suomen kalleimpia kuntia asua kaikki verot ja piiloverot huomioiden. Rahaa ei liikoja ole Taipalsaarenkaan tilillä, eikä muiden kuntien taloudellinen tilanne ole juuri sen parempi.

Eksoten tapa on ollut sijoittua kalleimpiin, uusiin kaupunkikeskustassa oleviin tiloihin, jotka ymmärrettävästi tulevat meidän kuntalaisten maksettaviksi, toki saavutettavuus on hyvä. Nyt Eksote aikoo rakennuttaa tai mennä vuokralle (kalliimpi vaihtoehto) uusia sote-keskuksia sinne sun tänne. Hienojanhan ne varmaan ovat, kuten uusi sairaalammekin, mutta onko meillä varaa tällaiseen? Näyttäisi, että ei ole ja epäilen, ettei Eksotessa ole investointeja mietittäessä laskettu niiden vaikutusta veroäyriin.

Kentällä on paniikki ja nyt tarvitaan ehdottomasti aikalisä.

Tilanne kuvastaa täydellistä luottamuksen ja avoimuuden puutetta Eksoten johdon ja kuntapäättäjien välillä. Eksoten johdolta on puuttunut osaamista luottamuksellisen ja avoimen ilmapiirin luomiseksi ja ylläpitämiseksi jäsenkuntien ja sen välillä tai sen merkitystä ei ole ymmärretty. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen organisointiin osaamista epäilemättä löytyy paljonkin.

Eksote on perustettu hoitamaan jäsenkuntiensa sote-palvelujen järjestämistä ja voisi luulla, että omistajien toivomalla tavalla ja ohjauksessa. Kun jäsenkunnat ovat Eksoten perustaneet ja sopimukset luoneet, on niillä varmaan mahdollisuus yksimielisellä päätöksellä myös sopimuksia muuttaa, joten kaikkien jäsenkuntien pitää kartoittaa kantansa Eksote-sopimuksen muuttamiseksi siten, että kaikki toimitilaratkaisut pitää alistaa toistaiseksi jäsenkuntien hyväksyttäviksi. Kentällä on paniikki ja nyt tarvitaan ehdottomasti aikalisä.

Jos taas tällainen organisaatiomalli on hyvä tapa järjestää kuntapalvelut, perustettakoon EKTE (Etelä-Karjalan tekninen toimi), joka varmasti saa kuoppaiset kadut hetkessä kuntoon, EKKUVA (Etelä-Karjalan kulttuuri- ja vapaa-aika), joka laittaa hetkessä hallihankkeet ja teatteriverkoston uusiksi, koulutoimesta nyt puhumattakaan. Kunnanvaltuustoille ja –hallituksille jää vain ylivoimainen tehtävä - maksaa laskut.

Harri Qvist, Joutseno