Lukijalta: Kun todellisuus Eksotesta paljastuu

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) ojentaa kansanedustaja Jukka Kopraa (kok.) kirjoituksessaan (E-S 24.10.). Sisältö on myös erinomainen kiteytys Eksoten johtamis- ja organisaatiokulttuurista. Loukkaantuminen on realiteetteja suurempi voima.

Kielteisten asioiden ilmaantuessa Eksote on kuntien omistama, arvostaa henkilöstöään ja kertoo ulkopuolisten kehuista. Kehut edustavat unta, jonka ei haluta päättyvän. Huumeen loppuessa uhkana olisivat vieroitusoireet. On sivuseikka, että paljon parempia tuloksia olisi ollut tarjolla.

Perustehtävän määrittelyssä on ollut vakava väärinymmärrys ja tästä ei voi syyttää vain Eksotea.

Konsulttina maata kiertäessäni kohtaan naureskeluja ja päivittelyä Eksotesta. Kauniita kulisseja ymmärretään ylläpidettävän kynsin hampain satuja kertomalla. Realiteettien perääjät nujerretaan. Moni toteaa Eksoten toimintamallin olevan heillä mahdoton työsuojelulakien takia. Moderneista johtamisen ja työilmapiirin periaatteista puhumattakaan. Suomalaisessa työelämässä ei ihmisiä saa kohdella näin — ainakaan muualla.

Eksote on onnistunut omissa tavoitteissaan. Itse ilmoitettujen lukujen myötä on saatu kehuja ja julkisuutta. Kunnat ovat sallineet nykytilanteeseen johtaneiden tavoitteiden asettelun ja toimenpiteet. Perustehtävän määrittelyssä on ollut vakava väärinymmärrys ja tästä ei voi syyttää vain Eksotea. Osa kuntien avaintoimijoista on aateloitunut valiojoukkoon kuulumisesta ja lobannut organisaatiota ansiokkaasti. Kansalaiset ovat unohtuneet hurmoksessa.

Kaikki totalitaarinen ja harhainen päättyvät aikanaan. Jälkipolvet ihmettelevät, miten tapahtunut oli mahdollista. Voisimmeko jo nyt katsoa tulevaisuuteen ja hyödyntää siellä tehtäviä havaintoja? Katsoa peiliin jo ennen romahdusta. Osaavan henkilöstön myötä aineksia hyvään on.

Kukaan ei ole kaivamassa maata jalkojen alta. Nyt ollaan havahtumassa tyhjän päälle rakentamisesta ja se tuottaa kipua. Eksoten sokkeli on kunnissa, joten kuntalaisia on kuunneltava. He myös maksavat tämän kaiken.

Timo Salmisaari

Ruokolahden kunnanhallituksen jäsen (sd.)

Eksoten tulosaluejohtaja vuosina 2009—2016