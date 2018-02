Lukijalta: Enemmistöosuus Altiasta säilytettävä valtiolla

Juha Sipilän (kesk.) hallitus on päättänyt viedä Altian pörssiin. Listautuminen tapahtuisi maaliskuussa ja valtio jäisi omistajaksi vähintäin kolmanneksella. Se ei kuitenkaan takaisi tehtaan säilymistä Suomessa. Vielä ei ole myöhäistä. Omistus on säilytettävä vähintäin 50,1 prosentissa.

Oppositiossa ollessaan niin keskusta kuin perussuomalaisista irronneet "siniset" vastustivat Altian myyntiä. Nyt on kaikki toisin. On katteetonta hurskastelua esittää toiveita, että ohranviljelijät (noin 2 000) ja henkilöstö (noin 700) pystyisivät ostamaan osakkeita niin paljon, jotta tehtaat säilyisivät Koskenkorvalla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta vastaavana sanoi tiedotteessaan: "Parinkymmenen vuoden tauon jälkeen valtio-omistaja kykenee jälleen tarjoamaan kehityspolun listautumisen kautta. Päätös luoda Altialle entistä paremmat kasvu- ja kehitysmahdollisuudet, on vastuullisen omistajan ajanmukaista toimintaa". Hallitus mainitsee useita listautumisella tavoiteltavia hyötyjä, kuten mahdollistaa pääsyn pääomamarkkinoille ja lisää yhtiön liiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Kuulostaako uskottavalta? Toimitusjohtaja Pekka Tennilä tiedotteessaan: "Toteutuessaan suunniteltu listautuminen mahdollistaisi Altialle strategista liikkumavaraa. Se tarkoittaisi lisäksi entistä laajempaa avoimuutta ja mahdollistaisi kehittää vastuullista juomakulttuuria". Juomakulttuurikin siis kehittyy listautumalla!

Altia on kuitenkin paljon muutakin kuin alkoholibisnestä. Altian Koskenkorvan tehtaalla ohratärkkelyksen ja viljaetanolin tuotannon ohessa syntyy arvokkaita rehujakeita. Nestemäiset valkuaisrehut sikojen ja nautojen ruokintaan, sekä kuivattu ohrakuiturehu. Kotimainen ohra on näiden rehujen ainoa raaka-aine. Kaiken lisäksi Altia on maailman ainoa ainoastaan ohrapohjaista alkoholia tuottava tislaamo.

Näin arvokkaan laitoksen on hallitus luovuttamassa markkinavoimien armoille. Keskustan eduskuntaryhmän on ryhdistäydyttävä!

Risto Kuivaniemi, Lappeenranta/Ilmajoki