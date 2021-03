Lukijalta: Onko kalastaja pahin uhka norpalle?

Norppakeskusteluja seuratessa näyttää siltä, että norppakanta ja norppien kuolleisuus kaatuu yksinomaan kalastajan niskaan. Asiaan kunnolla perehdyttyä, käykin ilmi, että kalastaja onkin pienin uhka norpalle.

Sosiaalisessa mediassa ja yleisellä tasolla luullaan, että kalastuksen rajoittaminen on ainoa keino, jolla ihminen voi vaikuttaa norppakantaan. Eikö ihminen voi vaikuttaa esimerkiksi petoeläinkantaan ja norppien pesiin, jolla on huomattavasti suurempi vaikutus norppakantaan kuin kalastuksella?

Vuosien 2016–2020 aikana kalanpyydykset ovat verottaneeet Metsähallituksen tietojen mukaan noin 20 prosenttia (24 kpl), pesäkuolleisuus noin 30 prosenttia (42 kpl), muut noin 50 prosenttia (73 kpl).

Tilastojen mukaan suuri osa verkkoon kuolleista norpista oli alipainoisia, ehkä muutenkin selviytymiskelvottomia.

Kaikki norpalle vaaralliset pyydykset ovat jo valmiiksi kiellettyjä. Nykyisten rajoitusten mukaiseen verkkoon jäävä norppa on luultavasti huonokuntoinen, aliravittu tai sairas yksilö. Voiko tämä marginaalikuolleisuus ajaa alas koko Saimaan kalastusalan? Se olisi kuolinisku paikallisen, tuoreen lähikalan saatavuudelle. Vuoteen 2027 on tarkoitus kaksinkertaistaa kotimaisen kalan kulutus (kotimaisen kalan edistämisohjelma), joten ei se ilman kalastajaa onnistu.

Mitä tulee vaihtoehtopyydyksiin, niin valitettava fakta on se, että ne eivät toimi jokapaikassa sekä ovat kalliita.

Olisi tärkeää myös muistaa, että vesialueen omistajia on lähtenyt noin 20 vuotta sitten vapaaehtoisesti mukaan norpan suojeluohjelmaan ja kanta on kohentunut odotettua nopeammin. Nyt halutaan kuitenkin lisätä rajoituksia, vaikka norppakanta kasvaa ja nykyrajoitusten kanssa on opittu elämään. Huomioiden vielä, että vesialueen omistajat, harrastelijat ja ammattikalastajat ovat jo luopuneet koko kevätpyynnistä norpansuojelun vuoksi.

Pitäisikö ennemmin kiittää jo hyvin elpyneestä norppakannasta eikä tuottaa lisää paineita ja rajoituksia aiheen ympärille?

Jukka Lipsanen

Antti Häkkinen

Markku Turtiainen