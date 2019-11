Lukijalta: Lieneekö Hakkaraisen ja perussuomalaisten jumala saanut aikaan tämän maapallon ekologisen tilanteen heikkenemisen?

Välillä tuntuu, että keskustelu ilmastonsuojelusta karkaa tyhjänpäiväisyyteen, jota perussuomalaiset jopa meppiensä välityksellä edustaa. Hakkaraisen toteamus, että auringolle emme mahda mitään ja jumala pitää huolta ilmastosta. Lieneekö Hakkaraisen ja perussuomalaisten jumala myös saanut aikaan tämän maapallon ekologisen tilanteen heikkenemisen, jonka korjaamiseen he eivät näe tarvetta.

Sitä paitsi ympäristöhaittojen laajeneminen voi saada aikaiseksi myös arvaamattoman kansainvälisen muuttovirran.

Valitettavaa, ettei tunneta muutoksen vaikutuksia muuhun, kun mikä välittömästi koskee omaan napaan. Ilmastokysymyksen pohjimmaista ajatusta he eivät ole oivaltaneet tai eivät arvosta, vaan levittävät kansan keskuuteen epätietoisuutta, kieltämällä kasvavien ympäristö ongelmien vaikutuksen maapalloa ympäröivään ilmastoon.

Asia, mitä kukaan ei pysty kieltämään järkiperäisesti on luonnonvarojen ylikäyttö, merien, järvien, jokien saastuminen, muovirojun hillitön lisääntyminen ja leviäminen luontoon, aavikoitumisen leviäminen, sademetsien tuhoutuminen, valtavat metsäpalot, teollisuuden ja liikenteen haitalliset päästöt ja niiden leviäminen ympäri maapalloa, ylikansoittuminen, jätehuollon puutteellisuudet, ja kaikki se mihin me maailmankansalaiset olemme syyllisiä ja joiden korjaamiseen voidaan hyvällä yhteistyöllä vaikuttaa.

Näistä on ilmastopolitiikka tehty ja ne liittyvät kaikkien elämään tavalla tai toisella jokainen päivä.

Vain me kaikki maapallon asukkaat yhdessä voimme vaikuttaa planeettamme kestävyysvajeen kasvun hillitsemiseksi.

Maamme hallitus on asiallisesti nostanut ongelmat keskusteluun tulevaisuutta ajatellen. Ympäristöstämme olemme vastuussa ja mitä aiemmin eri puolilla maailmaa tehdään korjausliikkeitä, sitä paremmin ne vaikuttavat elämänlaatuun ja vakauteen maapallollamme. Muutosta emme voi pysäyttää, joten Suomenkin tulee olla omalla painollaan mukana kehittämässä kestävämpää uusien sukupolvien maailmaa.

Jorma Härkönen,

Lappeenranta