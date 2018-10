Lukijalta: Tuoko suodatinpussin huuhtelu oikeasti säästöä?

Etelä-Saimaassa opastetaan säästövinkkinä suodatinpussien uudelleen käyttöön huuhtelemalla ne. Kahvinkeittäjälle asia saattaa olla niin omakohtainen, että teen juojana saan kommentoida tätä säästövinkiksi tarkoitettua.

Vapaa-ajan paikallamme olen pannut merkille Saimaan veden laadun parantumisen niin, että rannan kaislottuminen on harventunut ja veden kirkkaus kohentunut. Muutos on kymmenien vuosien ajalta niin merkittävä, että tämä kokemus on mielessä, kun arvioin suodatinpussien huuhtelulla saatavaa säästöä.

Kuka – ketkä laskisivat ja kertoisivat meille, mitä ympäristölle "maksaa" suodatinpussien valmistus – markkinointi ja itse konkreettinen tuote? Toiset laskisivat – kertoisivat suodatinpussien huuhteluun kuluvan puhtaan veden hinnan sekä ennen kaikkea huuhtelussa syntyvän viemäriveden vaikutuksen ympäristöön konkreettisten puhdistus– käsittelyvaiheiden kanssa?

Terveiset rannan syyssiivouksesta!

Jaakko Nikula, Lappeenranta