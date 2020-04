Lukijalta: Eksoten tarkastuslautakunta on toiminut valtuuston puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti

Eksoten valtuuston demariryhmä on hyökännyt kevään aikana useasti tarkastuslautakuntaa ja arviointipäällikköä vastaan. Demariryhmä on kyseenalaistanut tarkastuslautakunnan oikeutuksen tehdä tutkintapyyntöä Hallituksen puheenjohtajan toiminnasta. Erityistä huomioitavaa on, että tarkastuslautakuntaa arvostelevassa ryhmässä on mukana 3 henkilöä, jotka ovat olleet mukana tarkastuslautakunnassa tekemässä näitä samoja päätöksiä. He siis näin ollen esittävät epäluottamusta itseään kohtaan.

Hallituksen puheenjohtajan toiminnasta alkoi tulla viestejä useasta suunnasta rekrytointikampanjan jälkeen. Arviointipäällikölle tuli puhelinsoittoja ja sähköposteja asiaan liittyen. Hän toikin ne tiedoksi tarkastuslautakuntaan, joka päätti selvittää asiaa.

Kun materiaalia oli kertynyt paljon, päätti tarkastuslautakunta kuulla asiassa ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on näkemystä vastaavista tapauksista muissa vastaavissa organisaatioissa. Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka oli mukana päätöksenteossa, koska tarkastuslautakunta toimii valtuuston alaisuudessa ja halusimme varmistaa toimintamallin häneltä.

Lakimiesten selkeä kanta oli, ettei tarkastuslautakunnan tule selvittää asiaa enempää, vaan asia tulee viedä poliisille arvioitavaksi. Lakimiesten mielestä oli syytä selvittää toiminnan oikeellisuus poliisin kautta.

Asiaa on käsitelty tämän jälkeen Valtuuston puheenjohtajan kanssa, ja lakimiehen neuvon mukaan myös valtuusto olisi voinut tehdä tutkintapyynnön poliisille. Sitä ei valtuuston puheenjohtaja kuitenkaan halunnut tehdä, vaan osoitti sen tarkastuslautakunnalle tehtäväksi. Lakimiesten mukaan tutkintapyynnön voi tehdä kuka tahansa, kuka epäilee lakia rikotun.

Valtuusto perusti tilapäisen valiokunnan selvittämään hallituksen puheenjohtajan luottamusta, johon tarkastuslautakunta ei kuulunut. Nyt kun demari ryhmä on pyytänyt selvitystä kuntaliitosta tarkastuslautakunnan toiminnasta, ei tarkastuslautakuntaa ole kuultu tästä toiminnasta millään tavalla. Kaikelle toiminnalle on asianmukaiset perustelut, mikäli niitä joku haluaa kuulla. Tarkastuslautakunnan toimintaa tutkivan tilapäisen valiokunnan perustaminen on varmasti hyvä asia, jotta totuus toiminnasta tulee julkiseksi. Tarkastuslautakunnan luottamus tulee myös mitata valtuuston kokouksessa kesällä, koska tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, jäsen ja varajäsen ovat julkisesti ilmaisseet epäluottamuksen lautakuntaa ja näin ollen myös omaa toimintaansa kohtaan.

Juha Jormakka,

Tarkastuslautakunnan jäsen