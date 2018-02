Lukijalta: Kehä 3:n ulkopuolella on elintasoa ja elämisentasoa

Jan Vapaavuori ja muu punaviherlib-eliitti haluaa, että ihmiset sullotaan bulevardien varsille isojen kerrostalokolossien pieniin lokeroihin. Siellä sitten neljän kiviseinän sisällä kyyhötetään telkkarin ääressä. Välillä pistäydytään sushibaarissa. Jos on varaa, sillä kaikki liikenevä menee asuntovelkojen maksuun.



Punaviherlib-eliitin mielestä on ehdottomasti väärin, että jotkut vielä asuvat maaseudulla ja maaseututaajamissa. Heille pitäisi nyt jopa maksaa, että laittaisivat talonsa matalaksi ja muuttaisivat kolkkoon kaupunkiin.



Hetkinen. Laitetaanpas asiat ja arvot puntariin. Helsinkiläisen kerrostalokaksion hinnalla saat maaseudulta, maaseututaajamasta tai usein myös maakunnan keskuskaupungista omakotitalon sekä jostakin lähietäisyydeltä vielä kesämökin. Ja senkin jälkeen rahaa jää vielä muuhunkin kuin valkojen maksuun.



Maaseudulla palvelut pelaavat ja ovat lähellä. Esimerkiksi kotikuntani Savitaipale Etelä-Karjalassa on vain 3 500 asukkaan kunta. Silti kirkonkylässä kävelymatkan päässä toisistaan ovat terveysasema, uimahalli, liikuntahalli, tennishalli, jäähalli, curling-rata, frisbeerata, urheilukenttä, ulkoilualueet, päiväkoti, ala-aste, yläaste, lukio, kansalaisopisto, kirjasto, seurakunnan palvelut, kunnan palvelut, pankit, kaupat, baarit, ravintolat, kioskit ja monet muut tarvittavat palvelut. Siis kaikki ihmisen normaalit arjen palvelut. Ja kaikki järven rannalla. Ihmisen kokoinen yhteisö, jossa naapureita ja kadulla vastaantulevia tervehditään. Mitä muuta ihminen voisi tarvita ja kaivata?



On totta, että työpaikat keskittyvät. Silti vain pieneltä osin niiden on välttämätöntä keskittyä pääkaupunkiseudulle. Aivan yhtä hyvin ne voivat toimia maakuntakeskuksissa ja usein myös muualla pienemmissä kaupungeissa ja taajamissa. Erityisen elinkelpoisia ja kehittyviä ovat yliopistokaupungit, joista esimerkkinä lähin kaupunkimme Lappeenranta. Sinne on Savitaipaleen kirkonkylästä 35 kilometriä eli puolen tunnin matka. Ajallisesti yhtä pitkät työmatkat ovat yleisiä kehäkolmosen sisäpuolella.



Suuret ikäluokat ovat juuri eläköityneet. Heillä olisi nyt oiva tilaisuus myönteiseen elämänmuutokseen. Muuttakaa pois pääkaupunkiseudulta! Muuttakaa sinne, missä elintason ohella on myös elämisentasoa. Vaikkapa Savitaipaleelle!



Reijo Tossavainen (ps.), Savitaipale