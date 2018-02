Lukijalta: Lappeenranta-areena on kuningasidea

Lappeenrantaan on iskenyt areenakuume, jollainen on myös muissa suurimmissa kaupungeissa, ainakin Jyväskylässä, Oulussa ja Tampereella, missä ollaan puuhien kanssa jo vähän pidemmällä. Investointi olisi iso, se edellyttäisi julkisten ja yksityisten varojen yhdistelyä, ja tämän kaiken tulee olla myös poliittisesti ja juridisesti hyväksyttävää. Ihan huomenna ei hallita tulla näkemään.



Hallin pitäisi toimia monenlaisena näyttömänä, pelkkä jäähalli ei ole investointina järkevä. Areenoilla juuri tehdään myös kaikkea muuta, ja se muu olisi vaikka konserttipaikan tarjoaminen kuuluisille artisteille ja bändeille.



Kansiareena on kuningasidea. Keskustan pitää olla vetävä, ihmiset tykkäävät hyöriä ja pyöriä keskustassa, kaupungin sydämessä. Areena jäähalleineen periferiaan on mennyttä elämää; myös itse urheilijat kokisivat, että ovat kaupungissa eivätkä läävän takana lämpimässä.



Se on selvää, että jäähallia ei voi perustaa vain kiekkoseuran tarpeista. Hanke vaatii sijoittajia, se tarvitsee kiinteistösijoittajien rahaa, mutta meillä keskustassa moni asia olisi jo valmista. Hotellielämä vilkastuisi ja liiketaloja sekä kauppoja alueella on jo entuudestaan. Tietysti infraankin menisi rahaa, mutta ei niin mittavasti kuin jos suurta rakennettaisiin täysin neitseelliseen paikkaan.



Kansiareena olisi Lappeenrannalle suuri mahdollisuus profiloitua. Kimpisen kenttä ei kiinnosta nuorisoa. Tarvitaan isoja tapahtumia ja sellaisten puitteille olisi alustavasti idea tarjolla.



Markus Malmi, Lappeenranta