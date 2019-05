Lukijalta: Miksi ei jo 30 vuotta ole tehty aktiivisia toimia ilmastomuutokselle?

Hyvä kirjoitus Martti Laineelta ilmastonmuutoksesta liittyen autoiluun (ES 6.5.). Kokonaisuutena tämä ilmastonmuutoskeskustelu on mennyt vouhkaamisen asteelle. Vaalienkin pääteema oli ilmastonmuutos.

Tuleva pääministerikin meni sivuraiteille keskustelussa lihaveroineen. Enää ei tarvitse "pelastaa" eläkeläisiä, köyhiä, lapsiperheitä ja opiskelijoita. Piskuinen Suomi, me pelastamme maapallon! Tosin toimemme ovat kuin itikan pissi valtameressä. Kai sekin on jotain.

Miksi ei jo 30 vuotta ole tehty aktiivisia toimia ilmastomuutokselle? Miksi juuri nyt? Asiahan on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Mites muu maailma? Isot saastuttavat valtiot, miksi he eivät sitoudu ilmastomuutostalkoisiin tai kansainvälisiin sopimuksiin? Saksa on suurin hiilenkuluttaja. Puola tuottaa hiiltä minkä ehtii. Mites Yhdysvallat, Kiina, Intia, Venäjä ja muut maat? Järki käteen ja touhuun tolkkua! Seuraavaksi vaaliteemaksi tulee ottaa muovi ja mikromuovit. Sillä se on jo tänä päivänä isompi ongelma kuin ilmasto.

Lukekaa tämä artikkeli netistä "Yleisiä harhaluuloja. Ilmastonmuutoksesta esiintyy lukuisia virheellisiä käsityksiä, joita tietyt ympäristötahot tarkoituksellisesti levittävät saadakseen kannatusta poliittisille ratkaisuilleen. Asiallinen keskustelu ilmastonmuutoksesta kuitenkin vaatii, että asioista puhutaan rehellisesti ja vääristelemättä.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta