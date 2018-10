Lukijalta: Miten me ennen selvittiin?

Kuluvana viikonloppuna menimme ajatuksissamme 30—40 vuotta taaksepäin ja muistelimme miten ennen selvittiin veneillessä, työmailla, harrastuksissa ja kotipihoillamme.

Meidän ikäkauden lapsemme menivät koulumatkat itsenäisesti, ei ollut kännykkää jolla pitää päivittäin yhteyttä vanhempiin työpaikoille tai puhumattakaan kypärää kun kaahattiin polkupyörällä kouluun ja kotiin. Kouluissa lapset menivät välitunnilla kaikki ulos ja ikkunat aukaistiin tuuletusta varten.

Syysharavoinnit tehtiin ihan perinteisillä äänettömillä lehtiharavilla.

Nyt kun startataan autolla pihasta, niin katsotaan tarkoin että varmasti kaikilla turvavyöt ja pienin väki tukevasti turvaistuimessa.

Kun lähdettiin vanhempien kanssa veneilemään, niin ei silloin ollut kenellekään tullut mieleenkään pukea päälle paukkuliivejä tai edes kellukkeita hihaan.

Ei työmailla ollut kenelläkään päässä kypärää, käsissä viiltohanskoja, päällä fosforin värisiä haalareita ja kovia paksupohjaisia kenkiä. Millaisia olivatkaan entisajan telineet, joilta muurattiin ja maalattiin monesti ”pienessä krapulassa" ilman suojia. Ei ammattimiehillä ollut rintapielessä nippu mitä erilaisempia teline-, tulityö ym. kortteja. Syysharavoinnit tehtiin ihan perinteisillä äänettömillä lehtiharavilla.

Olkoot nämä muutama vain esimerkkinä. Tämä on kuitenkin esimerkki mitä maassamme on tapahtunut kehitystä. Miten ihmeessä me ennen selvittiinkään? Ainakaan väkiluku ei ole lähtenyt nousuun tai liikenne-onnettomuudet vähentyneet. Ei ole myöskään tapaturmat vähentyneet urheilussa sen enempää kuin työmaillakaan.

Yksi on kuitenkin varmaa, että tuotekehittäjille, tavaranvalmistajille ja vähittäiskaupoille tämä uusi suunta tuo runsaasti lisää myytävää ja euroja. Ehkä jossain muussakin.

Juhani Sirkiä, Lappeenranta