Lukijalta: Vapaapalokuntien toiminta turvattava

Suomessa on varsinaisia palokuntia 110, joissa työskentelee 4 000 ammattipelastajaa. Sopimuspalokuntia, eli vapaapalokuntia, on 700. Niissä työskentelee noin 15 000 hälytyskelpoista palokuntalaista. Pelastustoimen hälytystehtäviä on vuodessa noin 110 000, vapaapalokunta osallistuu yli puoleen hälytystehtävistä. Vapaapalokuntien vastuulla on 90 prosenttia Suomen pinta-alasta.

Pelastustoimen kokonaiskustannukset ovat 360 miljoonaa euroa vuodessa (2011), josta 65 miljoonaan euroa menee vapaapalokuntien muun muassa palkka-, kiinteistö-, ajoneuvo-, varuste ja koulutuskuluihin.

Nyt ongelmaksi on tullut se, että vapaapalokunnissa lähtöajaksi on voitu määrittää esimerkiksi viisi minuuttia, joka edellyttää varallaolovuorossa olevan vapaapalokuntalaisen asumisen ja oleskelun palolaitoksen lähettyvillä. Näin lyhyt valmiusaika on katsottu 2019 Itä–Suomen hovioikeudessa työajaksi, josta tulee maksaa varallaolovuoron aikana nykyisen 30 prosentin sijasta täyttä noin 10 euron tuntipalkkaa lisineen.

Pelastuslaitos on ilmoittanut ettei sillä ole tähän muutokseen varaa, joten osaan vapaapalokuntien sopimuksista muutetaan syksyn 2020 aikana lähtöajaksi 15–30 minuuttia, lyhennetään tai poistetaan varallaoloaika ja nostetaan joidenkin vapaapalokuntien maksamaa noin 10 euron hälytysrahaa.

Vaikka sopimuspapereita ja lähtöaikoja muutettaisiin, niin käytännön tasolla vapaapalokuntien lähtöajat pysyvät entisellään. Muussa tapauksessa maaseutujen asukkaiden, lomailijoiden ja yritysten pelastustoiminta heikkenee merkittävästi, nostaen muun muassa vakuutusmaksuja sekä vähentäen maaseudulla asumisen- ja työnteon mahdollisuutta.

Jos hovioikeuden päätös jää voimaan, on tärkeää sovitella vapaapalokuntalaisten uudet korvaukset sille tasolle, ettei heidän vuosikorvauksensa laske. Kiireisessä työ- ja perhe-elämässä voi olla vaikeaa sitouttaa itseään vaativaan vapaapalokuntien hälytysrinkiin, jossa korvaukset ovat jo nyt hyvin pienet tai sitä ei makseta ollenkaan.

Jarno Strengell

JHL- pääluottamusmies

Kaupunginvaltuutettu (sd.), Mikkeli