Lukijalta: Ymmärrä vastuusi, ota rokotus!

Korona on todella paha sairaus, josta ihmiskunta haluaa päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Rokotetta tautia vastaan on kehitetty keväästä lähtien yötä päivää. Hyvä niin, sillä rokottaminen on ainoa ratkaisu saada tilanne hallintaan.

Infektiotaudit olivat ennen lasten pääasiallinen kuolinsyy. Myös lasten vammautumisen taustalla oli usein jokin infektiotauti, kuten polio. Aikuiset kuolivat muun muassa tuberkuloosiin. Suomesta on hävitetty rokottamalla kokonaan tai lähes kokonaan useita tartuntatauteja, kuten kurkkumätä, polio, vakavat Hib-taudit, tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti, lavantauti ja tuberkuloosi. Samalla on päästy eroon näiden tautien aiheuttamista komplikaatioista, kuten polion aiheuttamasta halvaantumisista, tuhkarokkoon liittyvistä aivohalvauksista, sikiöaikaisen vihurirokon tuottamasta kehitysvammaisuudesta ja sikotaudin aiheuttamasta kuuroudesta.

Vielä noin 50 vuotta sitten Suomessa oli kulkutautisairaaloita ja tuberkuloosiparantoloita. Nyt niitä ei tarvita, koska tehokkaat rokotteet antavat suojan. Samalla se tarkoittaa sitä, että monilta kulkutautien aiheuttamilta sairauksilta on vältytty, ja ihmiset elävät terveinä ja pidempään. Muutamassa vuosikymmenessä ihmisten elinikä on noussut kolmanneksella, ja infektiotautien/kulkutautien torjunnalla on siinä merkittävä osuus.

Ilman rokotuksia infektiotautien aiheuttamat sairaudet olisivat nyt vakava ongelma aivan kuten ne olivat aikoinaan. Rokotteiden vastustajat unohtavat, että rokotteiden sivuvaikutukset ovat äärimmäiset vähäiset niiden hyötyihin verrattuna. Siksi niiden vastustaminen on erittäin vastuutonta.

Nyt Britanniassa ja USA:ssa käytössä oleva rokote ja muut kehitystyön loppuvaiheessa olevat rokotteet ovat laajojen kokeiden jälkeen todettu poikkeuksellisen tehokkaiksi ja sivuvaikutuksiltaan vähäisiksi. On siis mitä toivottavinta, että ihmiset saadaan rokotettua mahdollisimman nopeasti ja että mahdollisimman moni ottaa rokotteen.

Olen havainnut joidenkin jopa kehuskelevan, että he eivät ole ottaneet rokotetta ja ovat siitä huolimatta säästyneet sairastumisilta. He unohtavat, että he hyötyvät niin sanotusta laumasuojasta eli toisten ihmisten vastuullisuudesta.

Reijo Tossavainen

Savitaipale