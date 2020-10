Lappeenrannan kaupunki tilasi syksyllä 1968 Stuttgartin yliopiston korkeakoulusuunnittelu- ja kaupunkirakennusinstituutilta lausunnon korkeakoulun perustamisen kaupunkirakenteellisista vaikutuksista. Instituutit tutkivat asiaa saksalaisella perusteellisuudella ja ehdottivat, huolimatta ajankohdan myöhäisyydestä, että yliopiston sijoituskysymys pitäisi ottaa uudelleen tutkittavaksi.

Tämä aiheutti hämminkiä kaupungin johdossa, ja siksi lausunto pantiin kaupunginjohtajan kassakaappiin. Valtuuston jäsenet eivät saaneet kovinkaan paljon tietoa muista sijoitusvaihtoehdoista, ja siksi mentiin metsään: tieviitassa luki Skinnarilan kaatopaikka.

Monitoimiareenan suhteen on kuljettu vapaampia polkuja: tietoa on saatu ja sitä on tutkittu. Siitä huolimatta ollaan taas menossa metsään, tosin hieman hoidetumpaan sellaiseen: tienviitassa lukee Kisapuisto.

Joku viisas on sanonut, että tässä ilmanalassa katetulla ja lämmitetyllä tilalla on aina käyttöä. Suhtaudun siihen nyt hieman skeptisesti. Kun tarkastelee kaupungin laidoille rakennettuja ostosparatiiseja, huomio kiinnittyy tyhjiin tilohin. Siksi pitää olla tarkkana, mitä katetun tilan alle rakennetaan ja missä se sijaitsee.

Lappeenrannan keskipiste on Marian kirkko. Kun piirretään kilometrin ympyrä se keskipisteenä, saadaan keskusta. Se pitäisi saada yhtä eläväksi kuin se oli meidän nuoruudessamme. Valitettavasti kaupungin kehitys on mennyt päinvastaiseen suuntaan: tyhjiä aukioita ja kävelykatuja, joilla kävelee vain joku yksinäinen turisti etsien kaupungin sykettä ja elämää.

Kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Marian kirkosta sijaitsee Kivenkadun ruderaatti joutomaineen. Huolimatta ajankohdan myöhäisyydestä, ehdotan, että se otetaan uudelleen pohdittavaksi urheilukeskuksen tulevana paikkana. Maa siellä maksaa kuten Mutkakadullakin, mutta areenoiden sijoitteluun löytyy tontilla useampi ratkaisu.

Jäähalli ja sisäurheiluhalli voidaan rakentaa alkuperäisen kokoisina samalle tontille vierekkäin ja vielä jää tilaa esimerkiksi hotellille tai muulle kiinteistöjalostukselle. Suosikkiversioni on rakentaa hallit päällekkäin, jolloin saman katetun tilan alla on kaksi rakennusta kaikkine peli- ja urheilumuotoineen. Säästöt rakennus- ja käyttökustannuksissa ovat huomattavat.

Ja kaikki tämä keskustaa elävöittämässä. Tuumaustauko lienee paikallaan.

Jaakko Nikkilä

Lappeenranta