Lukijalta: Sotahistorian esittely sopii Rakuunamäelle

Lappeenrannan Kilta nosti vetoomuksessaan 8.1. esiin mahdollisuuden siirtää kaupungin sotilashistoriaa esittelevä näyttely Rakuunamäelle. Linnoituksen vanha Ratsuväkimuseo on parhaillaan peruskorjattavana. Samaan aikaan varuskunta-alueen rakennuksille etsitään uutta käyttöä. Museon suhteen on juuri nyt mahdollista tehdä lennossa ratkaisu, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Aikaikkunan sulkeuduttua vastaavaa päätöstä on paljon vaikeampi tehdä.



Sotamuseot ympäri Eurooppaa on usein sijoitettu entisiin kasarmi- ja esikuntarakennuksiin. Niiden alkuperäisiä rakenteita ja yksityiskohtia voidaan hyödyntää näyttelyä rakennettaessa. Rakuunamäellä arvokkaalle esineistölle olisi myös riittävästi tilaa.



2000-luvulla audiovisuaalista tekniikkaa hyödyntävistä elämyksellisistä sotamuseoista on tullut yksi historiamatkailun megatrendi. Lontoon Imperial War Museum on näiden elämysmuseoiden kantaäiti. Toistuessaan elämysformaatti menettää kuitenkin nopeasti tuoreutensa. Pysyvämpi vaikutus saadaan luottamalla esineiden kykyyn kertoa itse tarinaansa.

Valencian sotahistoriallisen museon typologinen kokoelma esittelee eri valmistajien versioita samoista asetyypeistä. Lissabonissa eläydytään ensimmäisen maailmansodan juoksuhautanäkymiin suurten seinämaalausten ja taisteluesineistön avulla. Thessalonikin sotamuseon ”vanhanaikaiset” dioraamat esittelevät tehokkaasti kaikki Kreikassa toisen maailmansodan aikana seikkailleet armeijat univormuineen sekä eri aselajien varusteet.



Lappeenrannan varuskunta linkittyy monin tavoin eurooppalaiseen sota- ja sotilashistoriaan – niin Venäjän kuin täällä sisällissotavuonna vaikuttaneen Saksan armeijankin toimintaan. Pisimmät paikalliset perinteet omaava suomalainen ratsuväki ansaitsee paikkansa näyttelyn keskiössä, mutta myös saksalaisen ja kotimaisen tykistön vaiheita ja sotilasilmailumme varhaisinta historiaa on syytä esitellä.



Marja Vuorinen, Lappeenranta