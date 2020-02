Lukijalta: Hoitajamitoitus ei takaa hyvää laatua

Nyt taas puheenaiheeksi ja lehtikirjoitusten otsikoihin on noussut hoitajamitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa. Se on vain jäävuoren huippu. Koko terveydenhoito on ollut kriisissä jo vuosikymmenet. Arkadianmäellä ei saada mitään aikasiksi. Ainakin 14 vuotta on kiistely soteuudistuksesta, eikä tulosta synny. Ei vain vanhustenhoidossa, vaan myös mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa ja lasten- ja nuorten terveyspalveluissa sekä koko sairaanhoitosysteemissä ollaan tavalla tai toisella kriisissä. Olisiko aika vihdoinkin tehdä jotain, eikä vain antaa tyhjiä, kauniita lupauksia?

Viime vuosina ovat vanhukset ja muut vähempiosaiset ryhmät olleet säästökohteena. Ne kärsivät, jotka eivät osaa pitää puoliaan tai ei ole puolesta puhujia. Me suomalaiset ikäännymme huimaa vauhtia ja vanhuspalveluiden tarve kasvaa sen myötä niin kotihoitopalveluissa kuin laitospalveluissa.

On ennustettu, että muistisairauksien määrä lisääntyy Suomessa 80 prosenttia seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Siinäpä haastetta terveydenhuollolle! Resursseja tarvitaan laitoshoitoon ja ennen kaikkea kotihoitoon. Koska nykyään hoito on kotihoitopainotteista ja entistä huonokuntoisempia hoidetaan kotona. Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy on olematon.

Ainoa toimiva keino olisi lähi- ja sairaanhoitohenkilöstön työn arvostaminen eli palkan nostaminen samalle tasolle kuin miesvaltaisten alojen palkat. Sekä työn ja henkilöstömäärän mitoitus siten, että se vastaa todellista tarvetta. Myös johtamiskulttuurissa on parannettavaa ja työnhyvinvointiin panostamisessa.

Resursseja on suunnattu väärin, erilaisten suunnittelijoiden ja palveluneuvojien määrää lisätään. Myös koulutukseen ja täydennyskoulutukseen tulee panostaa nykyistä enemmän. Saattohoidossa, kivunhoidossa mm. on suuria puutteita niin hoitolaitoksissa kuin kotihoidossa.

Varpu Tavin ja Riitta Lahtosen kirjan Muistisairaan selviytymisopas soisin kaikkien lukevan. Se on hyvä opas hoiva-alan opiskelijoille ja alalla jo työskenteleville hoitajille. Oikeastaan kaikille, jotka hoitavat vanhuksia tai omaisia. Se on vetoomus arvokkaan vanhuuden puolesta. Hoivapalvelu on mahdollista toteuttaa paitsi kustannustehokkaasti myös inhimillisesti ja elämänmyönteisesti. Palvelukoti voisi olla Onnela, sellainen paikka löytyy Kainuusta.

Vuokko Kupiainen

Lappeenranta