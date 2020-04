Lukijalta: Uudenmaan koronaeristämisen tulisi vielä jatkua

Suomessa virallisesti todetuista koronatartunnoista on 63 % eli 1 979 kappaletta todettu Uudellamaalla. Koko maan luku on 3 161 (14.4. 20 tilanne). Koen suureksi uhkaksi muulle Suomelle sen, että Uudenmaan eristäminen päättyisi tulevana sunnuntaina 19.4.20. Sen jälkeen uusimaalaiset saavat vapaasti matkustella ja liikkua muualla Suomessa.

Ennalta ei voida tietää, kuka lopulta ilmenee taudin tartuttajaksi. Siksi on mielestäni todella ennenaikaista sallia uusimaalaisille, ehkä ilmeisesti pääosin mökeilleen halajaville, vapaa kulkeminen eri puolille Suomea.

Nyt on vakavat asiat kyseessä koronan leviämisen estämiseksi ja peräti tukahduttamiseksi. Sen rinnalla ei vaakakupissa voi painaa juuri mitään se, pääseekö joku juuri nyt mökilleen vai ei.

Asiaa ei pitäisi tarkastella vain uusimaalaisten näkökulmasta. Meillä muilla suomalaisilla on oikeus puolustaa itseämme. Me haluamme välttää koronan suuremman leviämisen tänne, missä tautitilanne on hyvin maltillinen.

Toivonkin, että hallitus, perustuslakivaliokunta ja eduskunta päätyisivät lopulta siihen, että Uusimaa pidetään vielä monia viikkoja suljettuna, ei uusimaalaisia vastaan, vaan muiden suomalaisten puolesta.

Perustuslakivaliokunta linjasi eristämispäätöksen ehdoksi muun muassa sen, onko koronatilanne riittävästi tasaantunut Uudenmaan ja muun maan tautimäärien kesken. Ei todellakaan ole, koska 63 % tartunnoista on todettu Uudellamalla.

Myöskään terveydenhuollon henkilöstön suojavarusteita ei ole vielä riittävästi eri sairaanhoitopiireissä ja kunnissa. Olisi kestämätöntä, jos sairaalahoitoa tarvitsevien määrä ryöstäytyisi suureksi ja aiheuttaisi lisäksi terveydenhuollon henkilöstölle entistä suuremman riskin sairastua itsekin koronaan.

Parasta on tehdä päätökset harkiten, ei turhaan kiirehtien.

Marja-Liisa Vesterinen

kaupunginvaltuutettu (sd.)

Lappeenranta