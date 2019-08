Lukijalta: Nainen ja ääni

Etelä-Saimaassa oli 31.7. mielenkiintoinen juttu erikoislääkäri Marja Estolasta. Uraauurtavaa tutkimustyötä tehnyt ja kansainvälisesti arvostettu nainen on ”hyljeksitty nainen omalla maallaan”. Näinhän se on, moni taiteilija tai tutkija ei saa arvostusta eläessään. Ihmetyttää tuo Eksoten rekrytointitouhu. Lääkäreistä on huutava pula, muuta eläkeläisten pienikin työpanos ei kelpaa. On muitakin, jotka olisivat halukkaita työhön eläkkeellä. Ei käy. Miksi? Kuka tai ketkä Eksotella päättävät rekrytoinnista? Sot, sot, ei sovi arvostella Eksoten hallintoa ja toimintaa. Joutuu ”mustalle listalle”, vaikka puhuisi tai kirjoittaisi täyttä asiaa.

Mainonta kaipaakin uusia tuulia, jotta Eksoten ryvettynyt maine toisi tänne lääkäreitä ja hoitajia. Kun ”kielletty mainos” pääsi mainostamaan matkailua, niin uusia ideoita kaivataan. Tännehän voisi houkutella porukkaa uudella henkilökunnan hienolla saunalla ja työsuhdeasunnoilla Kahilanniemen asuinalueella kauniissa Saimaa maisemissa. Miten olisi tarjota ilmaisia golf-osakkeita tai kausiliput Saipan kotipeleihin? Lapsiperheille olisi tarjolla päiväkotitoimintaa ja koululaisille iltapäiväkerhot. Parempi palkkakaan ei olisi pahitteeksi.

Kotihoitopalvelut, varsinkin Imatralla, vaatii jo järeämpiä suunnitelmia. Miten houkutella sinne lisää henkilökuntaa? Työaikataulut pitäisi saada inhimilliseksi. Lakisääteiset ruoka- ja pissitauot on huomioitava suunnittelussa samoin kuin siirtymäajat paikasta toiseen. Ilmaiset ateriat työpäivänä Ravintola Alppimajassa, Elmassa tai Buttenhoffissa takaisivat jaksamista. Talvella asiaankuuluva työvaatetus pakkasilla ajomatkoilla olisi suotavaa. Myös vapaa-ajalle virkistystä voisi järjestää. Shoppailuseteleitä eri liikkeisiin ja vapaalippuja teatteriin, elokuviin ja konsertteihin toisi hyvää mieltä ja jaksamista. Ideat ei lopu.

Vuokko Kupiainen,

Lappeenranta