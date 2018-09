Lukijalta: Yrittäjät vastaavat Niina Malmille: Teollisuusliitto levittää virheellistä tietoa

Teollisuusliiton liittovaltuuston jäsen Niina Malm kirjoitti Etelä-Saimaassa (13.9.) irtisanomisen helpottamisesta. Kirjoituksessa esitetyt väitteet ovat virheellisiä ja harhaanjohtavia. Esitysluonnos ei mahdollistaisi työntekijän irtisanomista ilman, että tälle kerrotaan irtisanomisen syy. Nykylain mukaisia syrjiviä ja kiellettyjä irtisanomisperusteita ei myöskään esitetä muutettaviksi. Näitä ovat muun muassa työntekijän uskonto, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai ammattiyhdistystoimintaan osallistuminen. Näillä perusteilla irtisanominen olisi myös jatkossa kielletty, kuten tulee ollakin. Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten johdosta Malmin väittämät muutokset eivät olisi edes mahdollisia.

Yksikään yrittäjä ei palkkaa työntekijää sen vuoksi, että voisi irtisanoa tämän. Päinvastoin, irtisanominen on yrittäjälle aina kova paikka. Lisäksi irtisanominen tuo yritykselle kustannuksia ja tilanteen, jossa työnantajan on perehdytettävä uusi työntekijä työhön ja työyhteisöön. Yritykset käyvät kilpailua työntekijöistä, eikä yrityksillä ole varaa tulla tunnetuksi sellaisena työnantajana, joka ei arvosta työntekijöitään. Yksikään yrittäjä ei siis nyt eikä jatkossa irtisano huvikseen. Malmin kirjoituksen kaltainen turhan pelon lietsominen on täysin vastuutonta.

Selvitysten mukaan irtisanomisperusteiden keventäminen pienissä yrityksissä lisää sekä rekrytointeja että irtisanomisia. Myös yritysten tuottavuus paranee. Tämä lisää taloudellista aktiviteettia ja luo mahdollisuuden uuden työvoiman palkkaamiseen ajan kuluessa, jolloin työllisyys paranee. Tuottavuuden nousu ainakin osittain heijastuu myös työntekijöiden kohdalla reaalipalkkojen nousuna.

Muutoksessa on kyse ennen kaikkea työllistämisen helpottamisesta. Siitä, että madalletaan rekrytointeihin liittyviä riskejä, jotta yritykset uskaltavat jatkossa palkata entistä enemmän. Siitä, että yritykset uskaltavat tarjota töille niille, joilla sitä ei tällä hetkellä ole. Tämä on kaikkien etu.

Esitysluonnosta kannattaa vielä hioa paremmaksi ja selkeämmäksi. Laista pitäisi poistaa vaatimus irtisanomisperusteen painavuudesta ja edellyttää ainoastaan asiallista syytä. Tämä lisäisi oikeusvarmuutta ja helpottaisi lain tulkintaa.

Atte Rytkönen, asiantuntija, Suomen Yrittäjät

Jami Holtari, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Yrittäjät