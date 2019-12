Lukijalta: Uusia asumismuotoja tarvitaan ikäihmisille

Moni ikäihminen on yksinäinen ja kaipaisi elämäänsä muiden ihmisten seuraa, tukea ja turvaa, lisää liikkumista ja ulkoilua, ruokaseuraa jne., kiteytettynä enemmän elämäniloa. Sote-organisaation kannalta kyseessä on sen ennaltaehkäiseminen, että ikäihmiset syrjäytyvät ja voivat huonosti.

Sos.dem. valtuustoryhmä teki elokuussa valtuustoaloitteen yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumismahdollisuuksien lisäämisestä ikäihmisille Lappeenrannassa. Aloitteemme käsiteltiin joulukuun kaupunginvaltuustossa hyvin myönteisessä hengessä.

Yhteisöllinen ja monisukupolvinen asuminen tarkoittaa sitä, että on rakennutettu kerrostaloja, joissa on tarjolla vuokra-asuntoja eri ikäisille yksin asuville, pariskunnille ja isommille perheille ja joissa talon asukkailla on tiloja käytettävissä yhteiseen tekemiseen, kuten ruoan laittamiseen ja ruokailuun tai kahvitteluun, harrastamiseen ja ajan viettämiseen yhdessä muuten vain.

Yhteisöllisen asumisen taloissa asukkaille järjestetään retkiä, yhteisiä matkoja ja yritetään saada myös ikääntyneet asukkaat pysymään virkeinä ja löytämään itselleen talosta kavereita ja ystäviä. Kääntäen, yritetään ennalta ehkäistä asukkaiden syrjäytymistä ja jämähtämistä omaan asuntoonsa yksikseen. Edellä kuvatuissa taloissa toimii yleensä ns. operaattori, joka järjestää ja organisoi asukkaiden yhteistä toimintaa.

Lpr:n Asuntopalvelut Oy:ltä oli jo hyvä ehdotus tarkoitukseen sopivaksi tontiksi keskeisellä paikalla. Varmistin Eksoten johdolta, että Eksote voi ottaa aktiivisen roolin suunnittelun käynnistymisessä ja asian toteutumisen koordinoinnissa yhteistyössä Lappeenrannan Asuntopalvelun kanssa.

Itse odotan mielenkiinnolla suunnittelukilpailua Armilan sairaalan tontista, jolta Eksoten toiminnot siirtyvät keskussairaalalle vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös kyseiselle suurelle tontille mahtuisi yhteisöllistä ja monisukupolvista asuinrakentamista.

Yhteisöllinen asuminen on etelämpänä Euroopassa valtavirtaa. Meistä monet ovat nähneet telkkarissa, kuinka yhteisöllisten talojen asukkaat suorastaan pursuavat tyytyväisyyttä asumiseensa ja ovat pirteitä ja hyvinvoivia ikäihmisiä. Sitä meidänkin on tavoiteltava.

Marja-Liisa Vesterinen,

Eksoten hallituksen pj. (sd.),

kaupunginvaltuutettu,

Lappeenranta