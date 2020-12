Lukijalta: Edessä on merkillinen joulu, joka tarjoaa myös mahdollisuuden luopua liiasta suorittamisesta

Olemme laskeutumassa joulun viettoon. Samalla on kuitenkin jaksettava jatkaa koronatartuntojen kasvun hillitsemistä. Kysymys on siitä, että jokainen osaltaan noudattaa annettuja viranomaisohjeita ja suosituksia. Ei jäädä odottamaan niiden muuttumista määräyksiksi.

Kaakkois-Suomessa oma erityispiirteensä on rajan yli tulevien tartuntojen ennaltaehkäisy. Terveysviranomaiset ovat suositelleet välttämään matkustamista Venäjälle Luoteis-Venäjän hälyttävän koronatilanteen vuoksi.

Jos esimerkiksi perhesyistä on pakottavia tarpeita rajanylittämiseen, on tärkeää noudattaa karanteenisuositusta. Joulun pyhistä huolimatta vastuuviranomaiset kunnissa, alueellisessa terveydenhuollossa ja valtionhallinnossa seuraavat tilanteen kehittymistä ja tarvittaessa reagoivat nopeasti.

Edessämme on eräs nykyhistorian merkillisimmistä jouluista. Toisaalta erikoinen aika tarjoaa mahdollisuuden luopua joulun suorittamisesta. Meillä on lupa keskittyä niihin ydinasioihin, joista joulutunnelma, rauha ja levollisuus muodostuvat.

Ymmärrämme nyt entistä paremmin sen, että fyysisen etäisyyden ei tarvitse antaa määritellä henkistä läheisyyttä ja osaamme kohdata toisemme etäyhteyksin. Tämä madaltaa kynnystä jakaa joulukokemusta myös kaukana asuvien läheisten kesken. Joulunvietto, yhteiset tonttuleikit ja lahjojen avaaminen voidaan järjestää myös virtuaalisesti.

Hyvänä esimerkkinä perinteiden mukautumisesta on se, että seurakunnat ovat onnistuneesti järjestäneet virtuaalisia Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia, joissa kirkon seinät eivät ole rajanneet osallistujamääriä.

Etäyhteyksin vietetyssä joulussa on myös paljon positiivista. Emännän ja isännän vastuu on pienempi; heitä eivät stressaa nurkissa pyörivät villakoirat eivätkä keittiöön kertyvät tiskivuoret. Tästä toivottavasti tarttuu jotain pysyvää oivallusta joulunviettoomme. Tämä raskas vuosi on koetellut henkistä kestävyyttämme. Kohta jakoon tuleva rokote luo onneksi toivoa, kunhan vielä jonkun aikaa jaksamme sinnitellä ja tukea toisiamme.

Hanna Holopainen,

kansanedustaja (vihr.)

Lappeenranta